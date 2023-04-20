Про це повідомляють росЗМІ.
20 квітня в мережі поширилися світлини та відео наслідків гучного вибуху – зокрема вирви радіусом 20 метрів. Губернатор Бєлгородської області заявив про “надзвичайну подію”.
Внаслідок інциденту про постраждалих не заявляють.
Місцеві пабліки зазначають, що внаслідок вибуху пошкоджено автомобілі, що знаходилися поблизу, у прилеглих будинках вибиті вікна, а на перехресті утворилася воронка радіусом 20 метрів. pic.twitter.com/QlZbSwzep3
— Букви (@Bykvu) April 20, 2023
“Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Білгород відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу. Внаслідок цього є пошкодження житлових будівель, жертв немає”, — зазначили у повідомленні.
За фактом “проводиться розслідування”.
Раніше губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що цьогоріч у регіоні не проводитимуть парад на честь 9 травня, аби “не провокувати” українців.
Своєю чергою губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у Курську з міркувань безпеки скасовано військовий парад на “День перемоги” 9 травня. Він уточнив, що це пов’язано з позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити “антитерористичні заходи”.
- У 2023 році традиційної ходи “Безсмертний полк” у Росії не буде.
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