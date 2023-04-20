Пізно ввечері 20 квітня у Бєлгороді, РФ, пролунав вибух, пошкоджено автомобілі, що знаходилися поблизу, у прилеглих будинках вибиті вікна, а на дорозі утворилася вирва. Згодом виявилося, що це російський Су-34 "випадково скинув" боєприпас на місто.

Про це повідомляють росЗМІ.

20 квітня в мережі поширилися світлини та відео наслідків гучного вибуху – зокрема вирви радіусом 20 метрів. Губернатор Бєлгородської області заявив про “надзвичайну подію”.

Внаслідок інциденту про постраждалих не заявляють.

Місцеві пабліки зазначають, що внаслідок вибуху пошкоджено автомобілі, що знаходилися поблизу, у прилеглих будинках вибиті вікна, а на перехресті утворилася воронка радіусом 20 метрів. pic.twitter.com/QlZbSwzep3 — Букви (@Bykvu) April 20, 2023

“Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Білгород відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу. Внаслідок цього є пошкодження житлових будівель, жертв немає”, — зазначили у повідомленні.

За фактом “проводиться розслідування”.

Раніше губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що цьогоріч у регіоні не проводитимуть парад на честь 9 травня, аби “не провокувати” українців.

Своєю чергою губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у Курську з міркувань безпеки скасовано військовий парад на “День перемоги” 9 травня. Він уточнив, що це пов’язано з позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити “антитерористичні заходи”.