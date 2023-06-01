Джерело: російське пропагандистське видання Zvezdanews та губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков

Пропагандисти наголосили, що за даними їхніх джерел після нічного обстрілу у Шебекіно на Бєлгородщині виникла пожежа у будівлі МВС.

Про те, що сьогодні вночі було здійснено обстріл Шебекіно повідомив також губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За його даними, “ЗСУ безперервно обстрілюють населений пункт”, внаслідок чого поранено 8 осіб.

Гладков додав, що “противника на території Бєлгородської області не було і немає”, а в регіоні присутні всі сили РФ, зокрема прикордонники, ФСБ та Росгвардія.

Водночас додав він, попри їх присутність обстріл області продовжується.⠀

Гладков наголосив, що є необхідність евакуації і як тільки обстріли припиняться – вона розпочнеться.⠀

До прикладу сьогодні планують вивезти 200 сімей – дітей з мамами та бабусями – до Пензи. Також планується евакуація ще 600 осіб до Ярославля та Калуги.⠀

Гладков також повідомив, що Шебекіно обстрілюють з РСЗВ “Град”, під вогнем центр та околиці міста.

За його словами, зафіксовано пряме влучання у приватний будинок, унаслідок чого він загорівся. Також поступає інформація про пошкодження вікон і балконів у багатоквартирних будинках.

“Є інформація про попадання у дах однієї з адміністративних будівель, горить крівля. На місці працюють пожежні розрахунки. Ще в одній адмінбудівлі осколками снарядів посічено фасад та вибито вікна”, – зазначив Гладков.

Інформації про те, що однією з цих будівель може бути будівля МВС він не коментував.