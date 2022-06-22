У Ростовській області РФ виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Раніше цей НПЗ частково належав Віктору Медведчуку - екснардепу та куму президента РФ Володимира Путіна - і його дружині Оксані Марченко.

Про це повідомляють #Букви.

За повідомленням російського пропагандистського видання РИА-Новости, 22 червня близько 9 ранку на Новошахтинському НПЗ виникла пожежа.

Згідно з даними, вогонь охопив 50 кв.м. На місці пожежі працюють рятувальники. За їхніми даними, вогонь вдалось локалізувати і загрози його розповсюдження немає.

Офіційно про причини пожежі поки не повідомляється, однак у соцмережах повідомляють, що вогонь на НПЗ виник унаслідок удару безпілотника. З’явилось навіть відповідне відео.

Новошахтинський НПЗ є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії.

За даними ЗМІ, одними зі співвласників Новошахтинського НПЗ раніше були Віктор Медведчук і Тарас Козак. Якщо бути точнішими, то співвласницями стали дружини Медведчука і Козака – Оксана Марченко та Наталія Лавренюк.

Варто зауважити, що і сам Віктор Медведчук не приховував причетність його родини до російського НПЗ. Зокрема в інтерв’ю підсанкційному телеканалу NewsOne він розповів, що його дружина дійсно володіє бізнесом у Росії.

“Оксана Марченко, моя дружина, не займається бізнесом. Вона володіє бізнесом, а керую ним я. Чому я не можу володіти бізнесом? Тому, що мої “улюблені” американці у березні 2014 року запровадили проти мене санкції”, – сказав він.

У лютому 2021 року РНБО України запровадила санкції Медведчука і Козака, зокрема і проти бізнесів їхніх родин. Під санкціями опинився і Новошахтинський НПЗ, якому на три роки обмежили торгові операції на території України.

Журналісти проєкту “Схеми” у березні 2021 року опублікували результати розслідування, що Марченко та Лавренюк стали співвласницями російського НПЗ 27 лютого 2014 року – у день, коли російські війська захопили парламент АР Крим. За даними журналістів, Марченко та Лавренюк отримали 42% НПЗ. Окрім цього, вони також отримали контроль над 60% фірми НЗНП “Трейд”. І Новошахтинский НПЗ, і “НЗНП “Трейд” до того, як перейшли під контроль родин Медведчука-Козака, належали російському мільярдеру Сергію Кисельову.

Однак, як повідомляли #Букви, з 5 квітня 2021 Новошахтинський НПЗ разом з рядом компаній, що його обслуговують, перейшов у власність Ігоря Мнушкіна, відомого виконанням підрядних робіт для “Газпрому” на мільярдні суми.