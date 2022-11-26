Головне управління розвідки Міністерства оборони заперечило інформацію про начебто вторгнення в Україну військ РФ та РБ з північних кордонів наприкінці листопада.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР МОУ.

Розвідники зауважили, що інформація про вторгнення з боку Білорусі активно розповсюджується останні декілька днів.

Окрім цього, вона підсилюється анонімними “вкидами” про те, що цьому вторгненню передуватиме масована ракетно-авіаційна атака.

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну”, – наголосили у розвідці.

Ще однією метою таких повідомлень є намагання змусити українців панікувати.

У ГУР додали, що подібні повідомлення – це частина ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. Перш за все про це свідчить той факт, що у повідомленнях називають приблизну дату “вторгнення” – 25-28 листопада. Водночас вже через декілька годин почалось розповсюдження інформації про “вторгнення” 28-29 листопада.

“Закликаємо громадян не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Наголошуємо, що Сили оборони України забезпечують надійний захист наших північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога. Крім того, повідомляємо, що за даними розвідки наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі”, – резюмували розвідники.