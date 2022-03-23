У Рубіжному російські війська обстріляли багатоповерховий будинок. Внаслідок чого загинуло троє людей. Зокрема двоє дітей.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Трагедія сталася увечері, коли армія РФ посилила обстріли. Близько 20:00 снаряд розірвався на п’ятому поверсі.

“Ворог не зупиняється і продовжує уперто цілити по мирних жителях. Сьогодні вкотре світ дізнається, що так званий “руський мир” — це смерть маленьких діточок”, — зазначає Гадай.

Голова Луганської ОДА розповів, що наразі триває поступове знищення інфраструктурних об’єктів Луганщини. Водночас він зазначив, що останніми днями росіяни б’ють по українських підприємствах майже безпомилково.

Він попросив громадян бути уважними та повідомляти в поліцію або військовим, якщо хтось зустріне на вулиці людину, схожу на навідника чи коригувальника.