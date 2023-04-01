У столиці Італії затримали трьох екоактивістів ініціативи "Останнє покоління". Молоді люди вилили чорну рідину, що мала нагадувати нафту у відомий фонтан Баркачча на площі Іспанії.

Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що двоє юнаків та одна дівчина принесли воду, пофарбовану деревним вугіллям в чорний, та вилили її у фонтан.

На їхню думку, чинна політика уряду є недостатньою для спинення змін клімату, що загрожують економічним та соціальним колапсом.

“Є лише один спосіб зупинити цей рух до колективного суїциду — припинити викиди від викопних палив… Ми просимо уряд припинити інвестиції у те, що шкідливо для довкілля”, — наголосили екоактивісти.

Після акції протесту їх затримали поліціянти. Наразі молодим людям загрожує звинувачення у завданні шкоди громадському майну.

Такі дії засудив Мер Рима Роберто Гуалтьєрі. Він зауважив, що влада впроваджує політику для досягнення кліматичної нейтральності.

“Ризикуючи завданням шкоди об’єктам нашої культурної спадщини ми ніяк не допоможемо довкіллю. Ми готові зустрічатися і говорити про те, як збільшити наші зусилля — але такі дії не вихід”, — сказав він.

Крім того, на думку міністра культури Дженнаро Санджульяно час сказати “годі”.

“Ми маємо справу із систематичним вандалізмом щодо об’єктів нашої мистецької і культурної спадщини, і це не має нічого спільного із захистом довкілля. Усі, хто завдає шкоди історичному спадку, мають отримувати суворе покарання”, — констатував Санджульяно.