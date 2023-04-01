Про це повідомляє ANSA.
Зазначається, що двоє юнаків та одна дівчина принесли воду, пофарбовану деревним вугіллям в чорний, та вилили її у фонтан.
На їхню думку, чинна політика уряду є недостатньою для спинення змін клімату, що загрожують економічним та соціальним колапсом.
“Є лише один спосіб зупинити цей рух до колективного суїциду — припинити викиди від викопних палив… Ми просимо уряд припинити інвестиції у те, що шкідливо для довкілля”, — наголосили екоактивісти.
Після акції протесту їх затримали поліціянти. Наразі молодим людям загрожує звинувачення у завданні шкоди громадському майну.
Такі дії засудив Мер Рима Роберто Гуалтьєрі. Він зауважив, що влада впроваджує політику для досягнення кліматичної нейтральності.
“Ризикуючи завданням шкоди об’єктам нашої культурної спадщини ми ніяк не допоможемо довкіллю. Ми готові зустрічатися і говорити про те, як збільшити наші зусилля — але такі дії не вихід”, — сказав він.
Крім того, на думку міністра культури Дженнаро Санджульяно час сказати “годі”.
“Ми маємо справу із систематичним вандалізмом щодо об’єктів нашої мистецької і культурної спадщини, і це не має нічого спільного із захистом довкілля. Усі, хто завдає шкоди історичному спадку, мають отримувати суворе покарання”, — констатував Санджульяно.
- Екоактивісти облили помаранчевою фарбою статую Чарльза Рея “Кінь та вершник” у Парижі, а у Мілані закидали борошном спорткар, зроблений американським поп-артистом Енді Ворхолом.
- Екоактивісти облили чорною маслянистою рідиною картину Густава Клімта “Смерть і життя” в Музеї Леопольда у Відні. Це зробили активісти організації “Останнє покоління” (Letzte Generation).
- Чотири італійські екоактивістки облили картину Вінсента Ван Гога “Сіяч” гороховим супом, а потім приклеїли себе до стіни. Інцидент трапився у Римі.