Влада Сальвадору планує роздати жителям країни по $30 доларів у біткоїнах (Bitcoin) для популяризації криптовалюти.

Про це, зокрема, інформують агентства Associated Press та Bloomberg.

Як відомо, на початку червня в Сальвадорі оголосили про плани стати першою державою, яка офіційно запровадить Bitcoin як платіжний засіб (поряд з доларом США). В країні планують це зробити в тримісячний термін.

Закон, який зробить біткоїни офіційним платіжним засобом, набере чинності 7 вересня.

Відтак, президент Сальвадору Наїб Букеле оголосив про плани роздати населенню по 30 доларів у біткоїнах. На його думку, це заохотить людей використовувати криптовалюту, а також покращить економіку країни.

“Заохочуючи 30 доларами у біткоїнах, ми хочемо, щоб населення використовувало цю систему та біткоїни як законний платіжний засіб, щоб примножувати гроші в економіці та сприяти економічному зростанню країни”, — зазначається в офіційному Twitter-акаунті президента.

Уряд Сальвадору створює власний Bitcoin-гаманець під назвою “Chivo” (у перекладі зі сленгу це означає “Круто”). Гроші надійдуть на рахунок будь-якого громадянина, який завантажить його і зареєструється зі своїм номером телефону та ідентифікаційним номером.

Гаманець Chivo буде доступний для завантаження у вересні.

Уряд навчатиме бізнес проводити транзакції з Bitcoin і буде прагнути стимулювати використання криптовалюти.

Як уточнив Наїб Букеле, банківські рахунки в доларах залишаться в доларах. Зарплати і пенсії будуть, як і раніше, виплачуватися також у доларах.

“Долар залишиться законним платіжним засобом”, – заявив він.

“Навіщо створювати цей закон? Тому що ринкова капіталізація Bitcoin у всьому світі складає 600 мільярдів доларів, і якщо ми зробимо це, інвестори і туристи, які володіють Bitcoin, прийдуть в країну і принесуть користь сальвадорцям та економіці”, – вважає президент Сальвадору.