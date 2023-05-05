Вдруге за тиждень у Сербії сталась масова стрілянина з низкою жертв та поранених. Підозрюваного у стрілянині затримали після масштабного розшуку.

Про це повідомляє BBC.

4 травня озброєний чоловік стріляв з автоматичної зброї з автомобіля, який рухався поблизу села за 60 км від столиці Сербії Белграда.

За інформацією правоохоронців, затримати чоловіка вдалось 5 травня о 8:40 за місцевим часом. Підозрюваного, якого впізнали лише за ініціалами UB, затримали поблизу міста Крагуєвац.

Затримання відбулось після масштабного розшуку, в якому, за повідомленнями місцевих ЗМІ, брали участь понад 600 поліцейських. Рано вранці в п’ятницю сербські ЗМІ повідомили, що спецназ поліції прибув до сіл Младеновац і Дубона, де сталася остання стрілянина.

На фотографіях з місця події видно, як поліцейські зупиняють машини на блокпостах, намагаючись знайти нападника. Також були задіяні вертоліт, безпілотники та численні поліцейські патрулі.

У повідомленнях місцевих ЗМІ мовиться, що підозрюваний, який, за даними МВС, 2002 року народження, почав стріляти в людей з автоматичної зброї після сварки з поліцейським у парку в Дубоні ввечері 4 травня.

За словами очевидців, після цього чоловік сів в автомобіль та почав з нього стріляти у людей.

Усі постраждалі, які потрапили до лікарні, народилися після 2000 року, повідомляє сербська телекомпанія RTS.

Двоє людей віком 21 та 23 роки були прооперовані, але вони залишаються у важкому стані.

Варто зауважити, що ця стрілянина відбулась після того, як 3 травня сталась стрілянина у сербській школі. Тоді 13-річний підліток застрелив 8 учнів школи та охоронця.