У Сербії зійшов з рейок потяг з аміаком: у прилеглому місті оголошено НС, десятки осіб госпіталізовані

Вантажний потяг, який перевозив аміак, зійшов з рейок поруч з сербським містом Пірот. Десятки людей відчули симптоми отруєння аміаком.

Про це інформує АР з посиланням на сербські державні ЗМІ.

У місті Пірот, поруч з яким перевернувся потяг, оголошено надзвичайний стан, місцева влада закликала місцевих жителів не виходити з дому.

Через обмежену видимість, спричинену витоком, на головній трасі, що веде до Болгарії, розбилися кілька автомобілів. Через різдвяні свята рух на ній був дуже жвавим, тож поліціянтам довелося перекрити трасу та перенаправити рух на місцеві дороги.

Причин сходження потяга з рейок поки що не виявлено.