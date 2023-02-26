У Середземному морі росіяни утримують п’ять носіїв «Калібрів»

Станом на 26 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Досі в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі знаходиться десять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 16 суден, з них 4 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 4 судна, з них 1 судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.