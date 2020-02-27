Про це пише Reuters.
У запропонованих постановах міського уряду перераховані дев’ять видів м’яса, дозволених до вживання, включаючи свинину, курку, яловичину і кролика, а також рибу і морепродукти.
“Заборона на вживання диких тварин є звичайною практикою в розвинених країнах і є універсальною вимогою сучасної цивілізації”, – наголошується в документі.
Вчені підозрюють, що новий вірус передається людині від тварин. Деякі з найбільш ранніх інфекцій були виявлені у людей, які мали доступ до ринку дикої природи в столиці провінції Хубей – Ухані, де продавалися кажани, змії, цивети та інші тварини.
У документі пропонується узаконити статус собак і котів як домашніх тварин, що заборонить їх вживання в їжу.
Іншими дозволеними видами м’яса будуть баранина, осел, качка, гуси і голуб. У пропозиції також зазначається, що в Китаї існує більше 2000 видів, що охороняються диких тварин.
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