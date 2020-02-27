Китайське місто Шеньчжень має намір ввести заборону на вживання в їжу собак і котів через спалах коронавірусу.

Про це пише Reuters.

У запропонованих постановах міського уряду перераховані дев’ять видів м’яса, дозволених до вживання, включаючи свинину, курку, яловичину і кролика, а також рибу і морепродукти.

“Заборона на вживання диких тварин є звичайною практикою в розвинених країнах і є універсальною вимогою сучасної цивілізації”, – наголошується в документі.

Вчені підозрюють, що новий вірус передається людині від тварин. Деякі з найбільш ранніх інфекцій були виявлені у людей, які мали доступ до ринку дикої природи в столиці провінції Хубей – Ухані, де продавалися кажани, змії, цивети та інші тварини.

У документі пропонується узаконити статус собак і котів як домашніх тварин, що заборонить їх вживання в їжу.

Іншими дозволеними видами м’яса будуть баранина, осел, качка, гуси і голуб. У пропозиції також зазначається, що в Китаї існує більше 2000 видів, що охороняються диких тварин.