У тимчасово окупованому Криму окупанти планують прибрати зі шкільної програми вивчення англійської мови. Її назвали "небезпечною для учнів".

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова.

Окупаційна “влада” вважає, що англійською мовою розмовляють багато “недружніх країн”. Тому пропонується збільшити викладання “своїх мов”, тобто російської.

“Рашистські окупанти проводять політику деградації системи освіти на території тимчасово окупованого Криму. Загарбники планують виключити вивчення англійської мови зі шкільної програми, назвавши її небезпечною для учнів”, – написала вона.

Попри наративи про буцімто “захист населення” — викладання української та кримськотатарської у Криму заблоковане. Планується, що до шкільної програми введуть початкову воєнну підготовку.

Окупанти мають намір збільшити пропаганду в освітньому процесу, щоб формувати проросійські світогляди дітей на окупованій території. У школах активно проводять “рашистські агітаційні заходи”. Дітям розповідають про “геройства” росіян під час війни проти України. Школярів мотивують писати листи підтримки російським солдатам.