Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова.
Окупаційна “влада” вважає, що англійською мовою розмовляють багато “недружніх країн”. Тому пропонується збільшити викладання “своїх мов”, тобто російської.
“Рашистські окупанти проводять політику деградації системи освіти на території тимчасово окупованого Криму. Загарбники планують виключити вивчення англійської мови зі шкільної програми, назвавши її небезпечною для учнів”, – написала вона.
Попри наративи про буцімто “захист населення” — викладання української та кримськотатарської у Криму заблоковане. Планується, що до шкільної програми введуть початкову воєнну підготовку.
Окупанти мають намір збільшити пропаганду в освітньому процесу, щоб формувати проросійські світогляди дітей на окупованій території. У школах активно проводять “рашистські агітаційні заходи”. Дітям розповідають про “геройства” росіян під час війни проти України. Школярів мотивують писати листи підтримки російським солдатам.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підписали угоду про продовження реалізації проєкту “Фінська підтримка реформи української школи” до 2023 року.
- Російська армія змушує керівників закладів дошкільної освіти, що розташовані в окупованому Донецьку, скеровувати працівників до Маріуполя та наближених населених пунктів. Персонал споряджають задля організації “роботи на місцях”.