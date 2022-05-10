Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
До керівників навчальних закладів надійшло розпорядження відібрати персонал для вирушення у захоплений Маріуполь. Вчителів ще скеровують до Мангуша, Нікольського, Ялти тощо.
Українська розвідка стверджує, що РФ відбирає також персонал банківських установ. У такий спосіб російське керівництво має намір перевести фінансовий сектор під свій контроль. Розвідка припустила, що зміна кадрів пов’язана з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення.
Частина персоналу відмовляється від подібного співробітництва. Фіксуються випадки масового виїзду працівників на підконтрольну Україні територію. Персонал всіляко опирається рішенню щодо переводу їх до інших регіонів. Деякі погрожують звільненням, якщо розпорядження не скасують.
- Нагадаємо, протягом всього дня 9 травня, а також в ніч на 10 травня російські окупанти обстрілювали завод “Азовсталь”, де перебувають українські воїни. Унаслідок обстрілів зазнали важких поранень багато українських захисників.
- Російські пропагандисти просувають наратив про боротьбу РФ з країнами-членами Європейського Союзу та НАТО, аби приховати поразки в російсько-українській війні.