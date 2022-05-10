Російська армія змушує керівників закладів дошкільної освіти, які знаходяться в окупованому Донецьку, їхати до Маріуполя та наближених населених пунктів. Персонал скеровують для того, щоб організувати "роботу на місцях".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

До керівників навчальних закладів надійшло розпорядження відібрати персонал для вирушення у захоплений Маріуполь. Вчителів ще скеровують до Мангуша, Нікольського, Ялти тощо.

Українська розвідка стверджує, що РФ відбирає також персонал банківських установ. У такий спосіб російське керівництво має намір перевести фінансовий сектор під свій контроль. Розвідка припустила, що зміна кадрів пов’язана з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення.

Частина персоналу відмовляється від подібного співробітництва. Фіксуються випадки масового виїзду працівників на підконтрольну Україні територію. Персонал всіляко опирається рішенню щодо переводу їх до інших регіонів. Деякі погрожують звільненням, якщо розпорядження не скасують.