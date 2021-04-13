У Ноксвіллі, штат Теннессі, в середній школі учень відкрив вогонь по правоохоронцях. В результаті перестрілки його застрелили.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Перестрілка, яка сталася близько 15:15 понеділка в середній школі Остін-Іст-Магнет на східній стороні Ноксвілла, стала останньою з серії перестрілок в Сполучених Штатах з середини березня.

Зазначається, що один поліцейський отримав поранення у верхню частину ноги і перебував у важкому стані після операції в Медичному центрі Університету Теннессі.

“Він у свідомості і в хорошому настрої. … Він буде в порядку. Я подякував йому за те, що він ризикнув своїм життям, щоб захистити учнів та співробітників школи” – сказала мер Индиа Кінканнон.

Поліція Ноксвілла заявила, що вони отримали повідомлення про озброєного злочинця в школі і знайшли підозрюваного у ванній кімнаті.

“Коли офіцери увійшли до приміщення, підозрюваний, як повідомляється, вистрілив в офіцера. Підозрюваний був оголошений мертвим на місці події, і пізніше було встановлено, що він був учнем Остін-Іст”, – сказав директор Бюро розслідувань Теннессі Девід Рауш.

Начальниця поліції Ноксвілл Єва Томас, виступаючи на прес-конференції, назвала інцидент “лякаючим”.