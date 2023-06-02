Джерело: офіційний сайт парламенту Швейцарії.

Проти документа проголосували 98 депутатів, тоді як за нього виступили 75 парламентарів.

У законодавчій ініціативі мовилося про те, щоб дозволити реекспорт зброї до кінця 2025 року. Її прихильники вважають, що Швейцарія повинна надавати більше підтримки Україні та робити свій внесок у європейську безпеку. З іншого боку, опоненти зауважували, що непрямі постачання озброєнь є проблематичними з точки зору принципів нейтралітету і що це питання “поваги до швейцарського законодавства”.

Представники консервативної Швейцарської народної партії (SVP) до того ж висловили сумнів, що непрямі постачання швейцарської зброї матимуть вирішальну роль для війни.

Проте дискусія про зброю для України все ще триває і після рішення Національної ради. За даними сайту законодавчого органу Швейцарії, на розгляді в парламенті перебуває кілька пропозицій на цю тему. Зокрема мовиться не про виняток, а про фундаментальні зміни до так званого закону про військові матеріали.

Раніше уряд у Берні (Федеральна рада) відмовляв Німеччині, Іспанії та Данії в проханнях про зброю Україні, посилаючись на цей чинний закон, який забороняє постачання зброї в зони бойових дій.

Зараз Федеральна рада Швейцарії може дозволити реекспорт виробленої в країні зброї лише у виняткових випадках, наприклад якщо Рада Безпеки ООН засудить повномасштабну війну Росії проти України. Однак РФ має в Радбезі ООН право вето.