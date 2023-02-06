Про це інформує Reuters.
Відповідно до закону, покупці швейцарської зброї не можуть реекспортувати її, і це обмеження, за словами деяких представників збройової промисловості країни, тепер завдає шкоди торгівлі.
Заклики європейських сусідів Швейцарії дозволити такі перекази до Києва тим часом стають дедалі голоснішими на тлі посилення російського наступу, і два парламентські комітети з безпеки рекомендували відповідно пом’якшити правила.
Поки що законодавці розходяться у думках із цього питання.
Ми хочемо бути нейтральними, але ми частина західного світу”, — наголосив лідер правоцентристської партії ВДП Тьєррі Буркарт, який представив уряду пропозицію дозволити реекспорт зброї в країни зі схожими демократичними цінностями.
Швейцарський нейтралітет закріплений договором 1907 року. Діє окреме ембарго на продаж зброї України та Росії.
Теоретично треті країни можуть звернутися до Берна з проханням реекспортувати швейцарську зброю, яку вони мають у своїх запасах, але у дозволі майже завжди відмовляють.
У нас не повинно бути права вето, щоб зупинити інших у наданні допомоги Україні. Якщо ми це зробимо, то ми підтримуємо Росію, що не є нейтральною позицією, – пояснив Буркарт Reuters. Інші країни хочуть підтримати Україну і зробити щось для безпеки та стабільності Європи… Вони не можуть зрозуміти, чому Швейцарія має сказати “ні”.
З цим погоджується все більше швейцарських виборців. Опитування соцопитування Sotomo, опубліковане 5 лютого, показало, що 55% респондентів підтримують дозвіл на реекспорт зброї в Україну.
Членкиня парламенту від центристської та пробізнес партії FDP Майя Рінікер закликала офіційно вивести з озброєння танки Leopard, а потім продати їх східним сусідам Швейцарії всього за один символічний франк за умови, що ці танки ніколи не будуть реекспортовані в Україну. Водночас, країни можуть поповнити свої запаси танками зі Швейцарії, натомість віддаючі власні Україні. За її словами, Швейцарії не потрібні всі танки, і хоча її пропозиція була відхилена в першому читанні минулого тижня, вона прагне знову проштовхнути цю ідею на голосування цієї весни.
Цю ідею також підтримує лівоцентристська партія Gruenliberale.
Водночас Томас Ескі, депутат від консервативної партії SVP, яка є найбільшою окремою партією в швейцарському парламенті, заявив, що відхилятиме пропозиції, що порушують нейтралітет Швейцарії.
Комітет з політики безпеки нижньої палати парламенту минулого тижня проголосував за скасування положень, які Швейцарія укладає в угодах з іншими країнами щодо продажу зброї, які забороняють їм реекспорт цих боєприпасів, якщо зброя призначена для України. У верхній палаті законодавці вже працюють над тим самим.
Це рішення було названо “історичним” відходом від нейтралітету Швейцарії, і воно було прийняте майже через рік після того, як Швейцарія здивувала багатьох і погодилася прийняти санкції Європейського Союзу, накладені на російського президента Володимира Путіна та інших російських політичних, бізнесових і військових діячів.
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