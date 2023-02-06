Швейцарія близька до того, щоб порушити багатовікову традицію нейтральної держави, оскільки проукраїнські зміни у суспільному та політичному настроях тиснуть на уряд, щоб скасувати заборону на реекспорт швейцарської зброї до зон бойових дій.

Про це інформує Reuters.

Відповідно до закону, покупці швейцарської зброї не можуть реекспортувати її, і це обмеження, за словами деяких представників збройової промисловості країни, тепер завдає шкоди торгівлі.

Заклики європейських сусідів Швейцарії дозволити такі перекази до Києва тим часом стають дедалі голоснішими на тлі посилення російського наступу, і два парламентські комітети з безпеки рекомендували відповідно пом’якшити правила.

Поки що законодавці розходяться у думках із цього питання.

Ми хочемо бути нейтральними, але ми частина західного світу”, — наголосив лідер правоцентристської партії ВДП Тьєррі Буркарт, який представив уряду пропозицію дозволити реекспорт зброї в країни зі схожими демократичними цінностями.

Швейцарський нейтралітет закріплений договором 1907 року. Діє окреме ембарго на продаж зброї України та Росії.

Теоретично треті країни можуть звернутися до Берна з проханням реекспортувати швейцарську зброю, яку вони мають у своїх запасах, але у дозволі майже завжди відмовляють.

У нас не повинно бути права вето, щоб зупинити інших у наданні допомоги Україні. Якщо ми це зробимо, то ми підтримуємо Росію, що не є нейтральною позицією, – пояснив Буркарт Reuters. Інші країни хочуть підтримати Україну і зробити щось для безпеки та стабільності Європи… Вони не можуть зрозуміти, чому Швейцарія має сказати “ні”.

З цим погоджується все більше швейцарських виборців. Опитування соцопитування Sotomo, опубліковане 5 лютого, показало, що 55% респондентів підтримують дозвіл на реекспорт зброї в Україну.

Членкиня парламенту від центристської та пробізнес партії FDP Майя Рінікер закликала офіційно вивести з озброєння танки Leopard, а потім продати їх східним сусідам Швейцарії всього за один символічний франк за умови, що ці танки ніколи не будуть реекспортовані в Україну. Водночас, країни можуть поповнити свої запаси танками зі Швейцарії, натомість віддаючі власні Україні. За її словами, Швейцарії не потрібні всі танки, і хоча її пропозиція була відхилена в першому читанні минулого тижня, вона прагне знову проштовхнути цю ідею на голосування цієї весни.

Цю ідею також підтримує лівоцентристська партія Gruenliberale.

Водночас Томас Ескі, депутат від консервативної партії SVP, яка є найбільшою окремою партією в швейцарському парламенті, заявив, що відхилятиме пропозиції, що порушують нейтралітет Швейцарії.

Комітет з політики безпеки нижньої палати парламенту минулого тижня проголосував за скасування положень, які Швейцарія укладає в угодах з іншими країнами щодо продажу зброї, які забороняють їм реекспорт цих боєприпасів, якщо зброя призначена для України. У верхній палаті законодавці вже працюють над тим самим.

Це рішення було названо “історичним” відходом від нейтралітету Швейцарії, і воно було прийняте майже через рік після того, як Швейцарія здивувала багатьох і погодилася прийняти санкції Європейського Союзу, накладені на російського президента Володимира Путіна та інших російських політичних, бізнесових і військових діячів.