У суботу вранці, 17 червня, в Швейцарії під час зльоту повітряна куля загорілась і впала. Семеро людей постраждали.

Джерело: 24 heures



У Швейцарії загорілась і впала повітряна куля // 2 фото

В результаті аварії постраждали чотири жінки та троє чоловіків. Троє з них, дві жінки та чоловік, отримали важкі поранення, інші четверо – легкі.

Пожежники змогли швидко загасити пожежу. Постраждалі були доставлені до лікарні.

Причина аварії не зрозуміла. Швейцарська служба безпеки (SESE) встановлює всі обставини інциденту.