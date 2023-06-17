Джерело: 24 heures
У Швейцарії загорілась і впала повітряна куля // 2 фото
В результаті аварії постраждали чотири жінки та троє чоловіків. Троє з них, дві жінки та чоловік, отримали важкі поранення, інші четверо – легкі.
Пожежники змогли швидко загасити пожежу. Постраждалі були доставлені до лікарні.
Причина аварії не зрозуміла. Швейцарська служба безпеки (SESE) встановлює всі обставини інциденту.
- У повітряному просторі Сполучених Штатів виявили ще одну невідому повітряну кулю. У Міноборони країни запевнили, що вона не становить загрози.
- В оприлюднених секретних даних Пентагону зазначається, що розвідувальні служби США знали про чотири китайські повітряні кулі-шпигуни.