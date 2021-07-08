У Швеції розбився літак із парашутистами: є жертви

Про це повідомляє шведська суспільна телемовна організація SVT.
Ввечері четверга незабаром після зльоту в аеропорту Еребру розбився літак. На борту перебували 9 осіб — 8 парашутистів та пілот.
Відомо, що кілька людей загинули в авіакатастрофі. Одну людину доставили до лікарні з серйозними травмами.
Внаслідок аварії виникла пожежа, яку на місці ліквідували рятувальні служби. Поліція розпочала розслідування на місці аварії і надає підтримку родичам загиблих та постраждалих.
Що призвело до падіння літака — наразі невідомо.
- Раніше у Камчатському краї впав пасажирський літак Ан-26, на борту якого перебувало 28 осіб. Всі пасажири, за попередніми даними, загинули.