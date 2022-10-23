Російська окупаційна "влада" знеструмлює населені пункти у Луганської області, аби мешканці залишали свої домівки, доки в Сєвєродонецьку збирають перелік охочих оселитися в чужій.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, лише в 488-му мотострілецькому полку близько 70 % мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати. Дехто втік, а решту утримують під охороною та намагаються під психологічним тиском повернути у стрій та відправити їх в атаку. Гайдай зауважив, що наразі їх утримують під вартою на одному з підприємств у Кремінній.

Водночас окупанти знеструмлюють населені пункти Луганської області, щоби люди залишали свої домівки.

При цьому в Сєвєродонецьку вже збирають списки охочих заселитися в чужу домівку. Так звана “адміністрація” окупантів пропонує квартири з “усіма умовами”. Опитування розпочали із вулиці Новікова.

Також зазначається, що ситуація на адмінмежі Луганської області залишається напруженою. Росіяни з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли Стельмахівку.