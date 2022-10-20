На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни масово мінують будь-які мости, що ведуть до населених пунктів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни підривають навіть невеликі мости. Водночас новомобілізовані солдати РФ поселяються вздовж лінії фронту, виселяючи та депортуючи місцевих мешканців. У такий спосіб, Нижня Дуванка і навколишні населені пункти переповнені росіянами.

За словами Гайдая, деякі населені пункти області регулярно обстрілюють, зокрема в Стельмахівці зруйновано більшість будинків, а у напрямках Сватового та Кремінної точаться важкі бої.

Також військові РФ реактивною артилерією перетворюють звільнені українськими захисниками населені пункти на попіл, як Попасну. До прикладу, більшість будинків в Стельмахівці зруйновано окупантами.

Намагаючись зупинити українських бійців, окупанти продовжують масштабні мінування не лише мостів, але й територій.