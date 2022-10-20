Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, росіяни підривають навіть невеликі мости. Водночас новомобілізовані солдати РФ поселяються вздовж лінії фронту, виселяючи та депортуючи місцевих мешканців. У такий спосіб, Нижня Дуванка і навколишні населені пункти переповнені росіянами.
За словами Гайдая, деякі населені пункти області регулярно обстрілюють, зокрема в Стельмахівці зруйновано більшість будинків, а у напрямках Сватового та Кремінної точаться важкі бої.
Також військові РФ реактивною артилерією перетворюють звільнені українськими захисниками населені пункти на попіл, як Попасну. До прикладу, більшість будинків в Стельмахівці зруйновано окупантами.
Намагаючись зупинити українських бійців, окупанти продовжують масштабні мінування не лише мостів, але й територій.
- Станом на 13 жовтня Збройні сили України звільнили сім населених пунктів в Луганській області. Втім, вільного доступу до них немає, адже окупанти продовжують їх обстрілювати із танків та реактивної артилерії.
- Військові РФ, які вже мають досвід на російсько-українському фронті, не мають бажання знову повертатися в бій. Солдати масово пишуть рапорти на звільнення та достроково розривають контракти.
- Росіяни примушують місцеве населення окупованих територій отримати паспорт РФ до 1 січня. Це, за попередньою інформацією, пов’язано з отриманням виплат від окупантів.