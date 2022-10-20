Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни підривають навіть невеликі мости. Водночас новомобілізовані солдати РФ поселяються вздовж лінії фронту, виселяючи та депортуючи місцевих мешканців. У такий спосіб, Нижня Дуванка і навколишні населені пункти переповнені росіянами.

За словами Гайдая, деякі населені пункти області регулярно обстрілюють, зокрема в Стельмахівці зруйновано більшість будинків, а у напрямках Сватового та Кремінної точаться важкі бої.

Також військові РФ реактивною артилерією перетворюють звільнені українськими захисниками населені пункти на попіл, як Попасну. До прикладу, більшість будинків в Стельмахівці зруйновано окупантами.

Намагаючись зупинити українських бійців, окупанти продовжують масштабні мінування не лише мостів, але й територій.