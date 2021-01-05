У Словаччині зафіксували випадки зараження мутував коронавірусів, який раніше виявили у Великобританії.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Марек Крайчі на своїй сторінці в Facebook.

“Уже в перших зразках, взятих у районі Міхаловце, фахівцям з братиславського Університету Коменського вдалося ідентифікувати так звану англійську мутацію”, – пише Крайчі.

Також він нагадав, що згідно з даними ECDC (Європейського центру профілактики та контролю захворювань), цей штам має на 70% вищу здатність до поширення, більш високе репродуктивне число Rt – приблизно на 0,4, ніж звичайний COVID-19.

“Його поширення частіше зустрічається серед людей у ​​віці до 60 років і інтенсивно серед дітей. Клінічні ознаки і летальність хвороби нового варіанту не змінилися в порівнянні зі звичайним коронавірусом”, – додав міністр.