Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Марек Крайчі на своїй сторінці в Facebook.
“Уже в перших зразках, взятих у районі Міхаловце, фахівцям з братиславського Університету Коменського вдалося ідентифікувати так звану англійську мутацію”, – пише Крайчі.
Також він нагадав, що згідно з даними ECDC (Європейського центру профілактики та контролю захворювань), цей штам має на 70% вищу здатність до поширення, більш високе репродуктивне число Rt – приблизно на 0,4, ніж звичайний COVID-19.
“Його поширення частіше зустрічається серед людей у віці до 60 років і інтенсивно серед дітей. Клінічні ознаки і летальність хвороби нового варіанту не змінилися в порівнянні зі звичайним коронавірусом”, – додав міністр.
- Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про термінове введення нового локдауну в Англії. Раніше у країні виявили новий штам коронавірусу COVID-19, який є більш агресивним та заразним.
- Також вчені підтвердили, що новий штам коронавірусу, спалах якого зафіксували у Великобританії, є значно агресивнішим та заразнішим, ніж попередні версії вірусу.