Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо "Укрзалізниці", нардеп від "Слуги народу" Юлія Гришина поскаржилася, що хтось із її колег "злив" інформацію ТСК в "УЗ".

Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Як відомо, вказана ТСК раніше була створена для перевірки та оцінки стану “Укрзалізниці”.

Листування відбувалося сьогодні в чаті під назвою “ТСК УЗ”.

Гришина звернулася до колег і поскаржилася на “злив” “запитань та інформації”.

Депутатка порадила колегам “передати в “Укрзалізницю”, що “діючий план” щодо цієї компанії скасовується.

Гришина також висловила впевненість, що людину, яка “злила” інформацію, буде встановлено.

“Ми з вами одна команда, наші цілі визначені, і всі наші дії видно, навіть якщо ми думаємо, що ні. Хтось із нас злив запитання та інформацію, над якою ми працювали багато і довго, в “УЗ”. І точно буде відомо, хто це зробив. Тому передайте в “УЗ”, що діючий план скасовується. І не робіть такого більше, бо це ганьба”, – наголосила Гришина.

Варто зазначити, що раніше на своїй сторінці в Facebook депутатка анонсувала на вівторок, 15 червня, засідання ТСК по “Укрзалізниці”.

“Підсумуємо вже проведену роботу, а також заслухаємо керівництво “Укрзалізниці” про: стан вантажних перевезень (експортних, імпортних, транзитних); стан пасажирських перевезень (в дальньому, міжміському, міжнародному сполученні). Окремо розберемо заборгованість “Укрзалізниці” перед VR Capital Group”, – розповідала Гришина.

Вона уточнила, що на засідання ТСК запрошені в.о. голови правління “Укрзалізниці” Іван Юрик, директор з комерційної роботи Олександр Заруба та в.о. члена правління Олександр Перцовський.

Можливо, саме вказаного засідання ТСК стосувався сьогоднішній допис Гришиної в чаті про “злив запитань та інформації”.