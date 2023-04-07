У Twitter і Telegram з'явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон вже розпочав розслідування витоку документів.

Про це повідомляє The New York Times.

Засекречені військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані цього тижня в соціальних мережах, повідомили високопосадовці адміністрації президента США Джо Байдена.

Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з’явилися в Twitter і Telegram, платформі з понад пів мільярда користувачів, яка широко доступна в Росії.

Військові аналітики вже заявили, що опубліковані документи, схоже, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема у документах змінились дані щодо втрат: з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, то як з боку РФ – меншу кількість.

За словами аналітиків, зміни можуть свідчити про спробу дезінформації з боку Росії. Але оприлюднення в оригінальних документах, зокрема фотографії графіків очікуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів, є значним порушенням американської розвідки в зусиллях допомогти Україні.

Представники Байдена працювали над тим, щоб їх видалити, але станом на вечір 6 квітня це не вдалося.

“Ми знаємо про повідомлення про публікації в соціальних мережах, і департамент розглядає це питання”, — сказала Сабріна Сінгх, заступниця прессекретаря Пентагону.

У документах не вказані конкретні бойові плани, до прикладу коли і на якому напрямку розпочнеться контрнаступ. Також зазначається, що у документах дані п’ятитижневої давнини, тобто оцінки США та України про те, що потрібно для контрнаступу станом на 1 березня.

Однак для досвідчених військовослужбовців та розвідників з РФ ці документи розкриють багато підказок та ідей, адже в документах згадується рівень витрат на високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, що поставляються в США, які можуть завдавати ударів по цілях, таким як сховища боєприпасів, інфраструктура та скупчення військ, на відстані. Пентагон не повідомив публічно, як швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS, однак в документах є така інформація.

Аналітики заявили, що може бути важко оцінити вплив розкриття документів на бойові дії на передовій зараз і в найближчі місяці. Власний нещодавній наступ Росії здобу насилу здобув мінімальні успіхи і західні аналітики сперечаються, чи здатна російська армія, зазнавши приголомшливих втрат, здійснити ще один або протистояти українській атаці.

Незрозуміло, як документи потрапили в соціальні мережі. Але проросійські урядові канали ділилися та поширювали слайди брифінгу.

Аналітики попередили, що документи, оприлюднені російськими джерелами, можуть бути вибірково змінені, щоб представити дезінформацію Кремля.

“Незалежно від того, чи є ці документи автентичними, чи ні, люди повинні бути обережними з усім, що опубліковано російськими джерелами”, — сказав Майкл Кофман, директор російських досліджень у CNA, дослідницькому інституті в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Наприклад, на одному зі слайдів говориться, що було вбито від 16 000 до 17 500 російських солдатів, тоді як з боку України загинуло 71 500 військових. Однак за даними Пентагону та інших аналітиків Росія зазнала набагато більше втрат – близько 200 000 убитих і поранених, тоді як в Україні понад 100 000 вбитих і поранених.

Проте аналітики стверджують, що частина документів виглядає автентичною і надасть Росії цінну інформацію, таку як графіки доставки зброї та військ, кількість нарощування українських військ та інші військові деталі.

У документі з грифом “цілком таємно” мовиться про “Стан конфлікту станом на 1 березня”.

Того дня українські посадовці перебували на американській базі у Вейсбадені, Німеччина, для військових навчань, а через день генерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, і генерал Крістофер Каволі, Верховний командувач об’єднаними силами в Європі відвідали засідання .

Інший документ містить колонки з переліком підрозділів українських військ, обладнання та навчання з розкладом на січень-квітень. У документі міститься стислий перелік 12 бойових бригад, які збираються, дев’ять із них, очевидно, навчаються та постачаються Сполученими Штатами та іншими союзниками по НАТО. З цих дев’яти бригад, згідно з документами, шість будуть готові до 31 березня, а решта – до 30 квітня. За словами аналітиків, українська бригада налічує від 4000 до 5000 солдатів.

У документі також мовиться, що терміни доставки обладнання вплинуть на навчання та готовність, щоб дотриматися часових меж. Загальна кількість техніки, необхідної для дев’яти бригад, сказано в документі, становить понад 250 танків і понад 350 одиниць механізованої техніки.

Те, що документи можуть бути опубліковані в широко розповсюдженому каналі соціальних мереж і, імовірно, потрапити в руки російських офіційних осіб, є великим переворотом для РФ в той час, коли Росія, здавалося, відстає від Сполучених Штатів у зборі розвідданих в Україні.

Цей витік є першим проривом російської розвідки, який був оприлюднений з початку війни.

Протягом усієї війни Сполучені Штати надавали Україні інформацію про командні пункти, склади боєприпасів та інші ключові вузли на російських військових лініях.

Така розвідка в режимі реального часу дозволила українцям націлитися на російські війська, вбити старших генералів і змусити перемістити боєприпаси далі від лінії фронту Росії, хоча офіційні особи США кажуть, що Україна відіграла вирішальну роль у плануванні та виконанні цих ударів.

Але на початку війни українські офіційні особи вагалися щодо того, щоб ділитися своїми планами бою зі Сполученими Штатами, побоюючись витоку інформації, кажуть американські та європейські чиновники. Ще минулого літа співробітники американської розвідки заявили, що вони часто краще розуміють військові плани Росії, ніж України.

Занепокоєні тим, що розповсюдження своїх планів операції також може висвітлити слабкі сторони та перешкодити продовженню американської підтримки, українці пильно охороняли їх, навіть коли американська розвідка збирала точні подробиці про те, що наказує Кремль, а російське командування планує.

Обмін розвідданими між Україною та Сполученими Штатами значно послабився минулої осені, і дві країни тісно співпрацюють над варіантами українського наступу.

Але витік розвідданих такого роду, опублікований у соціальних мережах і доступний по всьому світу, неминуче зашкодить обміну розвідданими між Україною та Сполученими Штатами.