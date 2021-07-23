У спортивному таборі в Івано-Франківській області сталося масове отруєння дітей. Наразі госпіталізовано 17 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції області.

У четвер о 15:03 до поліції Яремчанщини надійшло повідомлення з районної лікарні про поступлення на приймальний покій хворих із спортивного табору.

Станом на 10 годину п’ятниці до медзакладу госпіталізовано 17 осіб: 1 дорослого та 16 дітей віком 7-13 років, які відпочивали в одному із комплексів, що знаходиться у Яблуниці, Поляницької ОТГ.

Зазначається, що їх попередній діагноз від медичних працівників – гострий гастроентерит. Стан хворих середньої важкості, їх доставлено у лікарні Яремча і Надвірної. Зокрема, йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Поліцейські попередньо встановили, що у вказаний комплекс на відпочинок 17 липня прибули 243 дитини віком від 6 і до 16 років, а також дорослі – 22 батьків та 11 тренерів. Серед них – мешканці Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької і Київської областей.

Слідчі розпочали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України. На місці події продовжують працювати поліцейські Яремчанщини.