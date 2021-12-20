Про створення цього акаунту повіломляє пресслужба МЗС.

Сторінку було створено для просування українського бренду не лише серед українських слухачів, але й задля популяризації української музики та привабливих елементів життя та культури України.

Наприклад, в одному з шести плейлистів, зокрема, відчуття щастя порівнюється з відчуттям, коли борщ вийшов червоним. Усі плейлисти відображають емоції, відповідно до яких підібрані пісні.

Окрему підбірку присвячено українському Різдву та пісні “Щедрик”.