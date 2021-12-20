Про створення цього акаунту повіломляє пресслужба МЗС.
Сторінку було створено для просування українського бренду не лише серед українських слухачів, але й задля популяризації української музики та привабливих елементів життя та культури України.
Наприклад, в одному з шести плейлистів, зокрема, відчуття щастя порівнюється з відчуттям, коли борщ вийшов червоним. Усі плейлисти відображають емоції, відповідно до яких підібрані пісні.
Окрему підбірку присвячено українському Різдву та пісні “Щедрик”.
- Нагадаємо, різдвяну колядку “Щедрик” в обробленні українського композитора Миколи Леонтовича хочуть занести до списку нематеріальної культурної спадщини людства міжнародної організації ЮНЕСКО.
- Наприкінці грудня нових релізів все менше, але ми все одно знайшли для вас 6 альбомів від українських та іноземних виконавців, що вийшли цього тижня.
- Напередодні вихідних #Букви підготували огляд 8-ми нових альбомів одних з найкращих виконавців світу, які вийшли у листопаді.