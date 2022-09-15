Адміністрація президента США Джо Байдена веде перемовини з Конгресом США щодо запровадження нових санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс.

Під час брифінгу він заявив, що США не готові вносити Росію до списку держав-спонсорів тероризму, оскільки це матиме наслідки для інших країн. Зокрема це може перешкодити постачанню гуманітарної допомоги Україні.

Однак, додав Прайс, США працюють над тим, аби запровадити проти Росії нові санкції, які б вплинули на російські уряд та економіку.

“Ми робитимемо те, що буде ефективним, аби притягти Росію до відповідальності за її брутальне вторгнення в Україну. Ми виконували цю обіцянку вже з перших годин після 24 лютого”, – заявив він.

Речник Держдепу додав, що Сполучені Штати спільно союзниками вже запровадили вагомі антиросійські санкції наголосивши, що вони продовжать це робити.

“Останніми днями ми продовжили дискусії з Конгресом про кроки, які відповідатимуть ситуації та – що важливо – будуть ефективними”, – зауважив Прайс.