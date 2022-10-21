В адміністрації Байдена оголосили про відкриття кримінальних справ та запровадження санкцій проти кількох іноземних осіб та компаній, який звинувачують у придбанні військових технологій американських виробників та їх незаконному наданні росіянам для війни проти України.

Про це повідомляє CNN.

Міністерство юстиції США оголосило про висунення звинувачень проти майже десятка людей і двох компаній у зв’язку з незаконними схемами надсилання військових технологій до РФ, деякі з яких нібито були вилучені з полів боїв в Україні.

У заяві департаменту йдеться, що деякі з обвинувачених також намагалися передати “технології розповсюдження ядерної зброї” до Росії, але їх перехопили ще до того, як вони прибули.

Зазначається, що ці звинувачення розкривають дві окремі глобальні схеми порушення законів США щодо експорту та санкцій.

“Як я вже сказав, наші слідчі та прокурори будуть невпинними у своїх зусиллях, щоб ідентифікувати, знайти та притягнути до відповідальності тих, чиї незаконні дії підривають верховенство права та дозволяють російському режиму продовжувати своє неспровоковане вторгнення в Україну”, — сказали в міністерстві.

Принаймні в одному повідомленні, яке оприлюднили прокурори, один із російських громадян зізнався, що діяв від імені російського олігарха, який перебуває під санкціями США.

За словами прокурорів, щоби завершити транзакції, обвинувачені підробили транспортні документи та провели десятки мільйонів доларів через банківські рахунки, які вони створили під фальшивими назвами компаній.

Двох російських громадян заарештовано за кордоном, і вони нині проходять процедуру екстрадиції, йдеться в заяві міністерства юстиції. Загалом семи підозрюваним висунуто кілька звинувачень у змові. П’ятьом обвинуваченим у банківському шахрайстві, пов’язаному зі схемою контрабанди нафти, загрожує до 30 років ув’язнення.

У другому обвинувальному акті, у співпраці з латвійською владою, офіційні особи США перехопили частину обладнання, виготовленого в Коннектикуті, яке прямувало до РФ та було використано “в програмах розповсюдження ядерної зброї та оборони”.

За даними Департаменту юстиції, чотирьом особам – трьом латвійцям і одному українцю, який проживає в Естонії – висунуто кілька звинувачень у ймовірній змові з метою контрабанди виробу особам у Росії.

За даними міністерства юстиції, трьох латвійців заарештували у вівторок, а українця затримали ще в червні за запитом уряду Сполучених Штатів.