19 жовтня РФ заявила, що перегляне співпрацю з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, якщо він відправить експертів в Україну для перевірки безпілотників, які, як стверджується, виготовлені в Ірані та використовувалися Москвою в порушення резолюції ООН.

Про це інформує Reuters.

Виступаючи після закритого засідання Ради безпеки ООН щодо використання Москвою безпілотників, заступник посла РФ в ООН Дмитро Полянський закликав Гутерреша та його штаб “утриматися від участі в будь-якому нелегітимному розслідуванні”.

“Інакше нам доведеться переоцінювати нашу співпрацю з ними, що навряд відповідає чиїмось інтересам. Ми не хочемо цього робити, але іншого виходу не буде”, – сказав він журналістам.

Рада безпеки провела засідання щодо використання РФ дронів в Україні на прохання Сполучених Штатів, Франції та Великої Британії, які стверджують, що іранські безпілотники та використовуються Москвою в порушення резолюції 2015 року, яка схвалює ядерну угоду з Іраном.

Тегеран заперечує постачання безпілотників Москві, а РФ заперечує, що її війська використовували іранські безпілотники в Україні.

“Іран має зобов’язання не експортувати цю зброю”, – написав у Twitter після зустрічі заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі. “Як член ООН, Іран зобов’язаний не підтримувати агресивну війну РФ”.

Цього тижня Україна запросила експертів ООН для перевірки деяких збитих дронів. Гутерреш двічі на рік звітує перед Радою Безпеки — традиційно в червні та грудні — про виконання резолюції 2015 року. Будь-яка оцінка БПЛА в Україні, ймовірно, буде включена в цей звіт.

І Іран, і РФ стверджують, що Гутерреш “не має мандату відправляти експертів в Україну для перевірки безпілотників”.

У листі до Гутерреша посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив, що запрошення Україною експертів “не має жодних правових підстав” і закликав “запобігти будь-якому зловживанню” резолюцією та питань, пов’язаних з війною в Україні.

Своєю чергою, посол Франції в ООН Ніколя де Рів’єр наголосив, що Генсек ООН має “чіткий мандат двічі на рік звітувати про всі ці речі та робити технічні оцінки, тому я думаю, що секретаріату ООН доведеться піти і він піде”.

Варто зазначити, що резолюція 2231 схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і шістьма державами – Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією та Сполученими Штатами Америки, яка обмежувала діяльність Тегерана зі збагачення урану, що ускладнювало для Ірану розробку ядерної зброї.

Згідно з цією резолюцією, ембарго на постачання зброї щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року. Попри зусилля США за часів колишнього президента Дональда Трампа, який вивів Сполучені Штати з угоди у 2018 році, продовжити ембарго на постачання зброї, Рада Безпеки відхилила це, надавши Ірану можливість відновити експорт зброї.

Проте ця резолюція все ще містить обмеження на ракети та пов’язані з ними технології, які триватимуть до жовтня 2023 року та охоплюють експорт і закупівлю передових військових систем.

За даними дипломатичних джерел Reuters, іранські дрони, про які мовиться, підпадають під режим контролю за ракетними технологіями (MTCR), неофіційну політичну домовленість між державами, яка прагне обмежити розповсюдження ракет і ракетних технологій й продаж яких порушує резолюцію.

Довідка. Режим контролю ракетних технологій (MTCR) — це неформальна асоціація країн, уряди яких домовилися дотримуватися відповідних правил у галузі нерозповсюдження ракетного обладнання та технологій подвійного використання.