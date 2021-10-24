Влада Сполучених Штатів Америки планує розпочати імунізацію проти COVID-19 дітей від 5 до 11 років вже найближчим часом.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Ентоні Фочі, провідний експерт з інфекційних хвороб США прогнозує, що вакцини для дітей віком від 5 до 11 років, ймовірно, будуть доступні в першій половині листопада.

“Якщо все піде добре, і ми отримаємо схвалення регулюючих органів і рекомендації CDC, цілком можливо, а то й дуже імовірно, що вакцини будуть доступні для дітей віком від 5 до 11 років протягом першого тижня або двох листопада”, – заявив Фочі.

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Представники Агентства з контролю за продуктами та медикаментами США розглядають заявку Pfizer/BioNTech з проханням дозволити свою 2-дозову вакцину для дітей. Після отримання дозволу приблизно 28 мільйонів дітей у Сполучених Штатах зможуть отримати щеплення проти COVID-19 для дітей молодшого віку.

У США вже проводять щеплення підліткам у віці від 12 до 17 років. І хоч у дітей нижчий рівень смертності внаслідок ускладнень від COVID-19, ніж у дорослих, багато з них зіштовхуються з неприємними та довготривалими симптомами після цього захворювання.

Згідно зі словами Фочі, багато дітей зможуть пройти повну вакцинацію до кінця року.