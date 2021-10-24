Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Ентоні Фочі, провідний експерт з інфекційних хвороб США прогнозує, що вакцини для дітей віком від 5 до 11 років, ймовірно, будуть доступні в першій половині листопада.
“Якщо все піде добре, і ми отримаємо схвалення регулюючих органів і рекомендації CDC, цілком можливо, а то й дуже імовірно, що вакцини будуть доступні для дітей віком від 5 до 11 років протягом першого тижня або двох листопада”, – заявив Фочі.
Представники Агентства з контролю за продуктами та медикаментами США розглядають заявку Pfizer/BioNTech з проханням дозволити свою 2-дозову вакцину для дітей. Після отримання дозволу приблизно 28 мільйонів дітей у Сполучених Штатах зможуть отримати щеплення проти COVID-19 для дітей молодшого віку.
У США вже проводять щеплення підліткам у віці від 12 до 17 років. І хоч у дітей нижчий рівень смертності внаслідок ускладнень від COVID-19, ніж у дорослих, багато з них зіштовхуються з неприємними та довготривалими симптомами після цього захворювання.
Згідно зі словами Фочі, багато дітей зможуть пройти повну вакцинацію до кінця року.
- Нагадаємо, у США розпочалася підготовка до вакцинації проти коронавірусу дітей віком від 5 років. Для цього передбачено створення окремих кімнат імунізації, а також спеціальні шприци й голки меншого розміру.
- 24 червня Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила щеплювати проти коронавірусу дітей від 12 років, але лише однією вакциною — Pfizer/BionTech.
- На Всесвітньому конгресі вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) препарат компанії Moderna і Національного інституту здоров’я США (NIH) визнали найкращою вакциною проти COVID-19.