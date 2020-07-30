У США померла перша собака з позитивним результатом тесту на COVID-19 

Бадді, німецька вівчарка, що була хвора на рак та мала позитивний тест на COVID-19, померла.

Про це повідомляє National Geographic.

У червні Національна лабораторія ветеринарних служб Міністерства сільського господарства США (USDA) оголосила, що виявила перший підтверджений у США випадок зараження собаки коронавірусом.

Йшлося про німецьку вівчарку Бадді. Один з власників Бадді — Роберт Махоні — хворів на коронавірус. У іншої собаки Махоні було виявлено антитіла до коронавірусу.

Відомо, що в середині квітня Бадді почав важко дихати, з’явився нежить. Собака поступово втрачав вагу. Родина не одразу змогла відвести собаку до лікаря, аби перевірити свої припущення про те, що Бадді міг заразитися: ветеринари ставилися до цієї ідеї скептично і призначали антибіотики. До того ж, в кількох лікарнях просто не мали змоги зробити тест. Водночас на оглядах ветеринари виявили ряд інших проблем зі здоров’ям, як збільшення селезінки та печінки, шум у серці.

Діагноз було підтверджено в червні. Так, зразки взяті 15 травня свідчили про те, що Бадді хворіє на коронавірус, однак за 20 травня тести були вже негативними.

Однак , стан здоров’я собаки погіршувався, з’явилися проблеми з контролем сечовипускання, кров у сечі, труднощі з ходьбою. 11 липня власники побачили ледь живого Бадді на кухні, в нього була кровотеча. Вони прийняли рішення приспати собаку після консультації з ветеринаром.

Родина Махоні вважає, що експерти доклали недостатньо зусиль задля дослідження цього випадку. Зокрема, вони не були зацікавленні у проведенні додаткового тестування Бадді, та затягнули із відповіддю про те, чи заберуть його тіло задля розтину, й собака був кремований раніше, ніж відповідь було отримано.

Водночас департамент охорони здоров’я Нью-Йорка запевняє, що оскільки у Бадді була сильна анемія, експерти не хотіли збирати додаткову кров на аналіз, маючи побоювання за його стан здоров’я.

Медичні записи свідчать про те, що у Бадді, ймовірно, була лімфома — ракова пухлина. Про це стало відомо вже після смерті собаки. Ветеринари зазначають, що усі вказані симптоми могли бути пов’язані саме з онкологічним захворюванням. Проте залишається невідомим, чи рак зробив Бадді більш чутливим до коронавірусу, чи міг вірус спровокував появу пухлини та чи був COVID-19 взагалі пов’язаний із його станом.