Про це повідомляє американський телеканал CNBC.
Зараз Гузман працює директоркою Каліфорнійського офісу адвокатів у справах малого бізнесу. Раніше вона займалася допомогою малому бізнесу в штаті протягом пандемії.
Вона повинна буде розробити стратегію збереження малого бізнесу в країні до повного відновлення економіки. В кінці березня прийде час для повторної виплати фінансової допомоги представникам малого бізнесу. До того часу Гузман повинна представити оновлену стратегію.
Опитування SurveyMonkey серед представників малого бізнесу, проведене в кінці січня, показало, що тільки 55% власників вважають, що їх компанії можуть продовжувати працювати більше року в таких умовах.
“Вони зіткнулися з безпрецедентною кризою і потребують нашої підтримки, щоб вижити”, – сказала Гузман про підтримку малого бізнесу в країні.
Вона вважає, що допомога малому бізнесу повинна бути справедливою. Таке зауваження стосується допомоги малому бізнесу, який належить “жінкам і кольоровим людям”.
- 10 березня Палата представників США проголосувала за план президента Джо Байдена щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Він передбачає влиття в економіку 1,9 трильйона доларів. Результат голосування – 220 за і 21 проти. Всі республіканці проголосували проти. Один представник Демократичної партії, Джаред Голден зі штату Мен, також проголосував проти.
- 6 березня пакет економічної допомоги затвердили в Сенаті.
- Пакет передбачає, що сім’ї, річний дохід яких нижче встановленого мінімуму (75 тисяч доларів), отримають одноразову допомогу (стимулар чек) на суму 1400 доларів на кожного члена сім’ї.