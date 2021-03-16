Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Зараз Гузман працює директоркою Каліфорнійського офісу адвокатів у справах малого бізнесу. Раніше вона займалася допомогою малому бізнесу в штаті протягом пандемії.

Вона повинна буде розробити стратегію збереження малого бізнесу в країні до повного відновлення економіки. В кінці березня прийде час для повторної виплати фінансової допомоги представникам малого бізнесу. До того часу Гузман повинна представити оновлену стратегію.

Опитування SurveyMonkey серед представників малого бізнесу, проведене в кінці січня, показало, що тільки 55% власників вважають, що їх компанії можуть продовжувати працювати більше року в таких умовах.

“Вони зіткнулися з безпрецедентною кризою і потребують нашої підтримки, щоб вижити”, – сказала Гузман про підтримку малого бізнесу в країні.

Вона вважає, що допомога малому бізнесу повинна бути справедливою. Таке зауваження стосується допомоги малому бізнесу, який належить “жінкам і кольоровим людям”.