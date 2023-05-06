У США розслідують, чи дозволила криптобіржа Binance росіянам обходити санкції США у переказі коштів. Справу веде відділ національної безпеки міністерства юстиції.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на кілька анонімних джерел.

У розслідуванні хочуть встановити, чи дозволяли посадовці компанії Binance обходити росіянам санкції США, які запровадили через вторгнення Росії до України. Зокрема це стосується переказу коштів через свою торгову платформу.

За даними анонімного джерела, керівництво Binance веде переговори з міністерством юстиції, щоб вирішити попередні скарги. Йдеться саме про те, що біржу використовували для ухилення від санкцій проти Ірану до того, як ввели суворий контроль за дотриманням.

Компанія стверджує, що повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій. Також вони наголосили, що кожен клієнт має пройти контроль, який включає перевірку країни проживання та персональну ідентифікацію.

На сьогодні ні біржа, ні її керівники не були звинувачені в правопорушеннях.