У США сенатором штату вперше в історії обрали трансгендера

Про це пише The New York Times.

Після прийняття присяги Макбрайд, яка є кандидатом від Демократичної партії, стане першою найбільш високопоставленою трансгендерною обраною посадовою особою.

30-річна Макбрайд спритно перемогла республіканця Стіва Вашингтона в сенатському окрузі штату.

У короткому коментарі вона зазначила, що вона “неймовірно вдячна” жителям свого району і зосередить свою увагу на служінні їм.

Своєю чергою, президент LGBTQ Victory Fund Анніс Паркер, назвала перемогу Макбрайд “потужним свідченням зростаючого впливу трансгендерних лідерів в політиці США”.