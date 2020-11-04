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У США сенатором штату вперше в історії обрали трансгендера

У США сенатором штату Делавер вперше вибрали трансгендерну жінку Сару Макбрайд.

Середа, 4 листопада 2020, 11:38

Про це пише The New York Times.

Після прийняття присяги Макбрайд, яка є кандидатом від Демократичної партії, стане першою найбільш високопоставленою трансгендерною обраною посадовою особою.

30-річна Макбрайд спритно перемогла республіканця Стіва Вашингтона в сенатському окрузі штату.

У короткому коментарі вона зазначила, що вона “неймовірно вдячна” жителям свого району і зосередить свою увагу на служінні їм.

Своєю чергою, президент LGBTQ Victory Fund Анніс Паркер, назвала перемогу Макбрайд “потужним свідченням зростаючого впливу трансгендерних лідерів в політиці США”.

Теги: вибори в США, Сара Макбрайд, США, Трансгендер

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