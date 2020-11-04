У США сенатором штату вперше в історії обрали трансгендера

Про це пише The New York Times.
Після прийняття присяги Макбрайд, яка є кандидатом від Демократичної партії, стане першою найбільш високопоставленою трансгендерною обраною посадовою особою.
30-річна Макбрайд спритно перемогла республіканця Стіва Вашингтона в сенатському окрузі штату.
У короткому коментарі вона зазначила, що вона “неймовірно вдячна” жителям свого району і зосередить свою увагу на служінні їм.
Своєю чергою, президент LGBTQ Victory Fund Анніс Паркер, назвала перемогу Макбрайд “потужним свідченням зростаючого впливу трансгендерних лідерів в політиці США”.
- Раніше #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати на результати.
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