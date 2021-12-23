Про це повідомляє американське видання Defense One.
“Через кілька тижнів вчені з Інституту досліджень імені Волтера Ріда Армії США планують анонсувати розробку вакцини, ефективної проти COVID-19 та всіх його варіантів, у тому числі Омікрону, а також попередніх вірусів SARS, які спричинили смерть мільйонів людей по всьому світу”,- пише видання.
Майже три роки тривала робота над новою вакциною – відтоді, коли лабораторія отримала перший зразок ДНК вірусу COVID-19 на початку 2020 року.
Вакцина називається Spike Ferritin Nanoparticle або SpFN. Випробування її на тваринах успішно завершилось на початку 2021 року.
Щодо випробувань на людях, то цього місяця завершилася перша фаза, яку визнали успішною (вакцина тестувалася й проти штаму Omicron), цього місяця. Попереду ще друга й третя фаза випробувань.
Видання додає, що, на відміну від існуючих вакцин, у SpFN використовується білок, схожий за формою на футбольний м’яч з 24 гранями, що дозволяє утримати шипи кількох штамів коронавірусу на різних гранях білка.
- Нагадаємо, що у компанії Moderna Inc стверджують, що бустерна доза вакцини COVID-19, ймовірно, захищає від штаму коронавірусу «Омікрон». Також Moderna планує розробити вакцину спеціально для захисту від цього штаму коронавірусу.
- Європейське агентство з лікарських засобів провідомило про те, що дало дозвіл на використання вакцини проти COVID-19 Nuvaxovid, також відомої як NVX-CoV2373, компанії Novavax. Її рекомендується застосовувати людей віком від 18 років.