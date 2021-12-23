У США вчені з Інституту досліджень імені Волтера Ріда Армії США планують презентувати вакцину, ефективну проти всіх штамів COVID-19. Перший етап її виробувань на людях пройшов усмішно.

Про це повідомляє американське видання Defense One.

“Через кілька тижнів вчені з Інституту досліджень імені Волтера Ріда Армії США планують анонсувати розробку вакцини, ефективної проти COVID-19 та всіх його варіантів, у тому числі Омікрону, а також попередніх вірусів SARS, які спричинили смерть мільйонів людей по всьому світу”,- пише видання.

Майже три роки тривала робота над новою вакциною – відтоді, коли лабораторія отримала перший зразок ДНК вірусу COVID-19 на початку 2020 року.

Вакцина називається Spike Ferritin Nanoparticle або SpFN. Випробування її на тваринах успішно завершилось на початку 2021 року.

Щодо випробувань на людях, то цього місяця завершилася перша фаза, яку визнали успішною (вакцина тестувалася й проти штаму Omicron), цього місяця. Попереду ще друга й третя фаза випробувань.

Видання додає, що, на відміну від існуючих вакцин, у SpFN використовується білок, схожий за формою на футбольний м’яч з 24 гранями, що дозволяє утримати шипи кількох штамів коронавірусу на різних гранях білка.