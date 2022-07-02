За інформацією ЗМІ, американські посадовці вважають, що на тимчасово окупованій території Херсонської області зростає рух спротиву проросійській владі. Це свідчить про те, що РФ не має достатньо сил для ефективної окупації та контролю над регіоном.

Про це повідомляє американський телеканал CNN посилаючись на коментарі офіційних осіб США.

За даними посадовців, три замахи на проросійських чиновників – які відбули на Херсонщині за останні два тижні – свідчать про зростаючий рух спротиву місцевих мешканців проти окупантів.

Хоча замахів було лише декілька, офіційні особи у США вважають, що спротив може перерости у масштабнішу боротьбу партизанів, що створить серйозну проблему для можливості РФ контролювати недавно захоплену українську територію.

На тижні про те, що РФ зіштовхнулась зі зростаючою активністю партизанського руху заявили директорка розвідки США Авріл Хейнс, під час своєї пресконференції у Вашингтоні.

У США вважають, що РФ не має достатньо сил у Херсоні, для ефективної окупації та контролю над областю, наголосив у коментарі CNN один з американських посадовців. Це стало зрозуміло після того, як Росія вивела значну частину своїх сил з Херсонщини для бойових дій на Донбасі.

Інший американський посадовець повідомив, що, власне, виведення значної частини військ з Херсонської області дало змогу місцевим партизанам атакувати колаборантів.

Більш того, ЗСУ проводять вдалі контратаки на Херсонському напрямку, що ще більше посилило навантаження на окупантів.

Окупація Херсонської області має важливе значення для утримання Росією українського узбережжя Чорного моря та контролю над доступом до окупованого Криму.

Незрозуміло, скільки військ РФ перебуває у Херсоні чи поряд з містом, однак для окупації міста, де місцеві мешканці чинять спротив, потрібно куди більше військових, ніж для мирної окупації.

Однак у Росії надають перевагу фінансувати військову кампанію, а не створення нової влади.

“Це явно не те, у що вони можуть інвестувати прямо зараз”, – сказав один з посадовців США.

Три замахи на колаборантів на Херсонщині

Перший замах відбувся 16 червня у Херсоні, коли підірвали автомобіль Євгена Соболєва, якого окупанти призначили “головою пенітенціарної служби”. Унаслідок вибуху автомобіль Соболєва зазнав значних пошкоджень, однак сам колаборант вижив. За даними ЗМІ РФ, його після замаху госпіталізували.

Менш як через тиждень, 24 червня, відбувся другий замах у Херсоні. Цього разу об’єктом став Дмитро Савлученко – ще один колаборант, якого росіяни призначили “начальником управління молоді та спорту” області. У автомобіль Савлученка було закладено вибухівку. Вона вибухнула, коли колаборант знаходився в авто. Він загинув на місці. Після цього радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що вбивство Савлученка – це “ще одна перемога херсонських партизанів”.

Третій замах відбувся у Херсоні 28 червня. Об’єктом став ще один колаборант, про що повідомили російські ЗМІ. За їхніми даними, невідомі підпалили автомобіль колаборанта, однак ніхто не постраждав.

На думку американських посадовців, єдиного центру командування, яке б керувало діями партизанів у Херсоні, немає. Однак кількість атак проти окупантів на Херсонщині значно зросла.

Джерело, знайоме з Західною розвідкою, більш скептично ставить до того, що партизанський рух переросте в організовану кампанію, яка зможе управляти атаками, забезпечувати озброєнням та інструкціями. Поки що спротив місцевих не порушив контроль РФ над регіоном, додало джерело.

Однак у довгостроковій перспективі, за оцінками США, Росія зіштовхнеться з контрповстанськими діями місцевого населення.

“Я думаю, що Росія зіштовхнеться з серйозними труднощами у намаганні встановити яку-небудь стабільну адміністрацію у цих регіонах, адже ймовірні колаборанти – більш помітні – будуть вбиті, а інші житимуть у страху”, – заявив директор з дослідження РФ у Центрі військово-морського аналізу Майкл Кофман.

Труднощі РФ у керуванні окупованими територіями

28 червня окупанти арештували у Херсоні Ігоря Колихаєва – законно обраного мера міста. Це відбулось за декілька годин до того, як окупанти оголосили про плани провести “референдум” щодо приєднання Херсонщини до РФ.

Окупанти звинуватили Колихаєва у тому, що він вселяє людям сподівання на “повернення неонацизму”.

Раніше у червні окупанти викрали ректора Херсонського державного університету.

Окрім цього, окупанти намагаються ввести на Херсонщині рубль та видавати місцевими жителям паспорти РФ.

Та попри намагання окупантів витіснити все українське з окупованих міст, населення демонструє свою готовність до спротиву.

За словами одного з представників НАТО, намагання РФ насильно знищити українську культуру та встановити російську гегемонію у деяких випадках призводили до протилежного ефекту.

Якщо РФ хоче зберегти контроль на окупованих територіях, вони повинні надавати основні послуги для життєдіяльності міста. До прикладу, вивозити сміття, очищувати воду тощо. Проте у США вважають, що спротив місцевих заважає росіянам забезпечувати навіть ці послуги.

Посадовець додав: США знали, що в Україні “серйозна мережа спротиву”, яка може взяти владу у свої руки у випадку невдачі ЗСУ. Перед повномасштабним вторгненням високопосадовець зі США попередив свого російського колегу, що у випадку війни вони зіштовхнуться з повстанським рухом.

Проте у РФ це попередження проігнорували і почали вторгнення, зокрема через свою зарозумілість та неправильні розвіддані.

РФ вважала, що її будуть зустрічати з обіймами і вони швидко зламають будь-який спротив. Ці помилкові фантазії росіян швидко зникли, проте президент РФ Володимир Путін все ж не має наміру змінювати свої плани щодо України.

За словами Кофмана, невідомо, яку структуру управління хоче створити Росія на окупованих територіях, але немає сумнівів, що вони намагатимуться зберегти захоплені українські міста.

Засвоївши попередній досвід війн в Афганістані та Чечні, де також відбувались затяжні криваві заколоти, у Кремлі розуміли, що певний потенційний заколот може відбутись і в Україні.

“Вони це передбачили. Тому організували фільтраційні табори і виселили більшу частину населення з окупованих територій”, – резюмував Кофман.