Індекс споживчих цін, ключовий показник інфляції в країні, підскочив на 0,9% в червні, що є найбільшим місячним зростанням за останні 13 років.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За останні 12 місяців ціни виросли на 5,4%, що стало найбільшим стрибком річної інфляції за майже 13 років.

Зростання цін багато в чому обумовлено цінами на бензин, які набагато вище рівнів минулого літа. Пандемія викликала різке падіння використання приватного автомобільного транспорту і цін на нафту. Ціни на газ виросли на 45,1% у порівнянні з роком раніше.

Ціни на продукти харчування зросли на 2,4% за останні 12 місяців, а ціни на харчування поза домом (кафе, ресторани) зросли на 4,2%.

Але нестійкі ціни на продукти харчування і паливо – не єдині рушійні сили інфляції. Без цих категорій так званий базовий індекс споживчих цін виріс на 0,9% в червні і на 4,5% за останні 12 місяців. Це найбільше зростання показника за останні 30 років.

Рекордно зросли ціни на старі автомобілі. У червні ціни на старі автомобілі виросли на 10,5% – це приголомшливий стрибок (45,2%) за останні 12 місяців. Ціни на нові автомобілі також виросли на 5,3% в порівнянні з минулим роком, досягнувши рекордного рівня.

Ціни на автомобілі зростають через високий споживчий попит, а також через брак комп’ютерних чіпів, необхідних для виробництва автомобілів.

Хоча тривала інфляція може бути приводом для занепокоєння, є підстави вважати, що недавнє зростання цін буде тимчасовим. Інфляція стрімко зростає тому, що ціни повертаються до нормального рівня після того, як економіка впала в рецесію.

Варто зазначити, що ціни на авіаквитки зросли на 24,6% за останні 12 місяців, водночас ціни на готелі та мотелі виросли на 15,1%. Але обидва показники все ще нижчі, ніж вони були в червні 2019 року, напередодні пандемії.

Економісти, в тому числі з Федеральної резервної системи, вважають, що інфляційний тиск почне слабшати в другій половині цього року.