Про це повідомляє Державна служба статистики України.
“Інфляція на споживчому ринку у травні 2021 року порівняно із квітнем 2021 року становила 1,3%, з початку року – 6,1%”, – зазначили у відомстві.
Водночас у річному вимірі зростання споживчих цін в Україні за підсумками травня 2021 року (у порівнянні з травнем минулого року) прискорилося до 9,5% (із 8,4% за підсумками квітня 2021).
На споживчому ринку у травні 2021 року зросли на 1,7% ціни на продукти харчування та безалкогольні напої.
Найбільше (на 14,5% та 6,8%) подорожчали фрукти і соняшникова олія.
На 1,8–1,0% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, рис, масло, рибу та продукти з риби.
Водночас на 17,5% подешевшали яйця, а на 0,5% – овочі.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%. У Держстаті зауважили, що це пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.
Крім того відбулося зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9% (“в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 14,6%”).
Ціни на транспорт зросли на 0,7% (у першу чергу через подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 3,0% та 1,7% відповідно, палива та мастил – на 1,0%).
- У березні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевняв, що Кабінет Міністрів України продовжує вести діалог із ритейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін, насамперед на харчові продукти та товари першої необхідності.
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