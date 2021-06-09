У травні 2021 року споживчі ціни в Україні у порівнянні з квітнем зросли на 1,3%. Від початку року зростання цін склало 6,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

“Інфляція на споживчому ринку у травні 2021 року порівняно із квітнем 2021 року становила 1,3%, з початку року – 6,1%”, – зазначили у відомстві.

Водночас у річному вимірі зростання споживчих цін в Україні за підсумками травня 2021 року (у порівнянні з травнем минулого року) прискорилося до 9,5% (із 8,4% за підсумками квітня 2021).

На споживчому ринку у травні 2021 року зросли на 1,7% ціни на продукти харчування та безалкогольні напої.

Найбільше (на 14,5% та 6,8%) подорожчали фрукти і соняшникова олія.

На 1,8–1,0% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, рис, масло, рибу та продукти з риби.

Водночас на 17,5% подешевшали яйця, а на 0,5% – овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%. У Держстаті зауважили, що це пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Крім того відбулося зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9% (“в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 14,6%”).

Ціни на транспорт зросли на 0,7% (у першу чергу через подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 3,0% та 1,7% відповідно, палива та мастил – на 1,0%).