Тайвань відкидає модель "одна країна — дві системи", яку пропонує Пекін як основу для мирного возз'єднання.

Про це повідомила офіційна представниця тайванського МЗС Джоан Оу на пресконференції в Тайбеї у четвер, 11 серпня, передає DW.

Вона наголосила, що лише народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє.

Запропонована Пекіном модель “одна країна — дві системи” була застосована щодо Гонконгу та Макао, яким після переходу під китайську юрисдикцію було обіцяно особливий адміністративний статус із широкою автономією.

Армія Тайваню в четвер провела бойові навчання після того, як Китай офіційно завершив свої масштабні військові навчання навколо острова, оголошені через візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Представниця тайванського МЗС заявила, що Китай використовує візит Пелосі “як привід для руйнування статус-кво”, намагаючись “створити нову норму, щоб залякати тайванський народ”.

Ненсі Пелосі прилетіла з одноденним візитом на Тайвань 2 серпня. Це був перший за 25 років візит високопосадовця такого рівня, який відвідав острів, незалежність якого Пекін не визнає і вважає однією з китайських провінцій.

Білий дім та сама Пелосі наголошували, що візит на Тайвань, незалежність якого Вашингтон також не визнає, не означає зміни позиції США. Офіційний Пекін, проте, виступав із різкою критикою такого візиту, а після від’їзду Пелосі армія Китаю розпочала анонсовані раніше повітряні та морські військові навчання в районі острова. Міноборони Тайваню назвало китайські маневри вкрай провокаційними та оголосило про розгортання наземних ракетних комплексів.

Пекін за підсумками візиту Пелосі частково призупинив торгівлю з Тайванем. Крім того, МЗС Китаю повідомило про припинення співпраці зі США за низкою напрямків, зокрема щодо питання зміни клімату. Щодо самої Пелосі та членів її сім’ї Китай ввів санкції, заявивши, що вона “втрутилася у внутрішні справи Китаю” і порушила “територіальну цілісність країни”.