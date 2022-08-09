У Сполучених Штатах застерігають країни Африки від купівлі у Росії підсанкційних товарів, окрім добрива і пшениці. Водночас деякі держави континенту вважають, що Африку слід відокремити від західних санкцій.

Про це повідомляє The New York Times.

Під час візиту до Уганди та Гани посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала, що в разі співпраці з РФ, зокрема закупівлі російської нафти, країни Африки “мають шанс, що проти них будуть вжиті заходи”.

“Країни [Африки] можуть купувати російську сільськогосподарську продукцію, включаючи добрива та пшеницю”, — заявила Томас-Грінфілд. Проте вона додала, “якщо країна вирішить співпрацювати з Росією, то вони порушуватимуть ці санкції”.

Зазначається, що більшість африканських країн намагалися триматися якомога далі від війни Росії з Україною. Однак, вони зазнали її наслідків, адже Росія та Україна є основними експортерами зерна до африканських країн, а зростання цін у результаті війни — доповнене посухами, конфліктом та тривалою пандемією — сильно вдарило по сім’ях.

New York Times пише, що наскільки ефективним буде попередження Томас-Грінфілд — невідомо. Навіть якщо африканські країни будуть покарані за купівлю російської нафти, деякі можуть вирішити, що це жертва на яку варто піти. Підвищення цін на паливо та його дефіцит уже призвели до зростання цін на харчові продукти.

Після розмови Томас-Грінфілд президент Уганди Йовері Мусевені заявив: “якщо вони [західні країни] справді хочуть допомогти Африці, їм слід розглянути питання про відокремлення нас від санкцій у війні, у якій ми не беремо участі”.