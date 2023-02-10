Про це повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

Об’єкт збили винищувачі Північного командування США, після чого його уламки впали в районі територіальних вод держави.

“Об’єкт летів на висоті 40 тисяч футів [12 тисяч м] і становив обґрунтовану загрозу безпеці цивільної авіації. З міркувань обережності й за рекомендацією Пентагону президент Байден наказав військовим збити об’єкт, що вони й зробили”, — сказав він.

За словами Кірбі, об’єкт був розміром з невеликий автомобіль.

“Ми називаємо це об’єктом, тому що це найкращий опис, який ми маємо на цей час. Ми не знаємо, кому він належить, чи є він державним, корпоративним чи приватним. Ми просто не знаємо”, — додав він.

Також речник Ради з нацбезпеки зауважив, що наразі невідомо призначення об’єкта. У США вживатимуть заходів щодо відновлення уламків.

Нагадаємо, що 2 лютого у повітряному просторі США було помічену повітряну кулю. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом. У Сполучених Штатах різко відреагували на інцидент, скасувавши заплановані візити офіційних осіб до КНР, попри пояснення Китаю, що куля використовується лише для метеорологічних спостережень.