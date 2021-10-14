Командування військово-морських сил США повідомило, що звільнятиме персонал через відмову роботи щеплення проти коронавірусу COVID-19. Рішення почне діяти на початку грудня.

Про це повідомляє міжнародний телеканал France 24.

Кінцевий термін, до якого працівники ВМС США мають вакцинуватися проти коронавірусу – 28 листопада. Ті, хто цього не зроблять – ризикують втратити роботу.

“Оскільки вакцинація проти коронавірусу тепер є обов’язковою для всіх військовослужбовців, ВМС США оголосили про план щодо звільнень тих, хто відмовляється від вакцинації без певних причин”, – пояснили у відомстві.

Це перша чітка вказівка Пентагону. Як відомо, оборонне відомство оголосило про обов’язкову вакцинацію персоналу наприкінці серпня. Однак досі було невідомо, що буде з військовими, які з певних причин все ж відмовляться робити щеплення.

Наразі серед представників ВМС США 98% з 350 тисяч військовослужбовців вже розпочали або повністю завершили процес вакцинації.

У армії США хоча б однією дозою вакциновано 96,7% персоналу з 1,4 млн осіб, а двома – 83,7%. Якщо в армії також звільнятимуть тих, хто відмовиться вакцинуватися – доведеться втратити 46 тисяч особового складу.

За словами віцеадмірала Джона Новелла, начальника військово-морського персоналу, з початку пандемії військово-морські сили втратили 164 представники. Вони померли в результаті зараження коронавірусом. З них 144 не були щеплені.