Про це повідомляє міжнародний телеканал France 24.
Кінцевий термін, до якого працівники ВМС США мають вакцинуватися проти коронавірусу – 28 листопада. Ті, хто цього не зроблять – ризикують втратити роботу.
“Оскільки вакцинація проти коронавірусу тепер є обов’язковою для всіх військовослужбовців, ВМС США оголосили про план щодо звільнень тих, хто відмовляється від вакцинації без певних причин”, – пояснили у відомстві.
Це перша чітка вказівка Пентагону. Як відомо, оборонне відомство оголосило про обов’язкову вакцинацію персоналу наприкінці серпня. Однак досі було невідомо, що буде з військовими, які з певних причин все ж відмовляться робити щеплення.
Наразі серед представників ВМС США 98% з 350 тисяч військовослужбовців вже розпочали або повністю завершили процес вакцинації.
У армії США хоча б однією дозою вакциновано 96,7% персоналу з 1,4 млн осіб, а двома – 83,7%. Якщо в армії також звільнятимуть тих, хто відмовиться вакцинуватися – доведеться втратити 46 тисяч особового складу.
За словами віцеадмірала Джона Новелла, начальника військово-морського персоналу, з початку пандемії військово-морські сили втратили 164 представники. Вони померли в результаті зараження коронавірусом. З них 144 не були щеплені.
- 31 серпня Пентагон повідомив, що військовослужбовці США зобов’язані зробити щеплення проти коронавірусу вакцинами, схваленими Управлінням продовольства та медикаментів.
- У Пентагоні ухвалили рішення щодо обов’язкової вакцинації військовослужбовців після того, як в Управлінні з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів дали повноцінний дозвіл на використання вакцини Pfizer для всіх людей, старше 16 років.