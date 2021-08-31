Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Міністр оборони Ллойд Дж. Остін напередодні видав меморандум, яким зобов’язав військовослужбовців робити щеплення проти коронавірусу.

У Міністерстві оборони США підтвердили, що деякі категорії військових мають право не вакцинуватися проти коронавірусу. Кірбі пояснив, що вакцинація серед військовослужбовців – необхідний крок “щодо забезпечення їх безпеки та готовності”.

Наразі в США повністю схвалено вакцину Pfizer-BioNTech.

Не робити щеплення можуть військові та працівники Пентагону, які активно беруть участь у клінічних випробуваннях щодо коронавірусу. Але вони мають такий дозвіл лише до моменту, поки не завершать те чи інше дослідження. Ще одна категорія – особи, які мають захворювання, через які бояться вакцинуватися. Якщо решта категорій не захочуть вакцинуватися – будуть розмовляти з лікарем про ризики, пов’язані зі щепленням проти коронавірусу та відмовою від нього.

У Пентагоні встановлять чіткі строки щодо реалізації кампанії з вакцинації та створять систему регулярної звітності.

У Пентагоні ухвалили рішення щодо обов’язкової вакцинації військовослужбовців після того, як в Управлінні з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів дали повноцінний дозвіл на використання вакцини Pfizer для всіх людей, старше 16 років.

За інформацією Пентагону, приблизно третина військових США — не щеплені проти коронавірусу.

Серед службовців військово-морських сил понад 70% персоналу повністю вакциновано проти коронавірусу. Найнижчий рівень вакцинації серед морських піхотинців. Менш як 60% персоналу повністю вакциновано.