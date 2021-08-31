Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
Міністр оборони Ллойд Дж. Остін напередодні видав меморандум, яким зобов’язав військовослужбовців робити щеплення проти коронавірусу.
У Міністерстві оборони США підтвердили, що деякі категорії військових мають право не вакцинуватися проти коронавірусу. Кірбі пояснив, що вакцинація серед військовослужбовців – необхідний крок “щодо забезпечення їх безпеки та готовності”.
Наразі в США повністю схвалено вакцину Pfizer-BioNTech.
Не робити щеплення можуть військові та працівники Пентагону, які активно беруть участь у клінічних випробуваннях щодо коронавірусу. Але вони мають такий дозвіл лише до моменту, поки не завершать те чи інше дослідження. Ще одна категорія – особи, які мають захворювання, через які бояться вакцинуватися. Якщо решта категорій не захочуть вакцинуватися – будуть розмовляти з лікарем про ризики, пов’язані зі щепленням проти коронавірусу та відмовою від нього.
У Пентагоні встановлять чіткі строки щодо реалізації кампанії з вакцинації та створять систему регулярної звітності.
У Пентагоні ухвалили рішення щодо обов’язкової вакцинації військовослужбовців після того, як в Управлінні з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів дали повноцінний дозвіл на використання вакцини Pfizer для всіх людей, старше 16 років.
За інформацією Пентагону, приблизно третина військових США — не щеплені проти коронавірусу.
Серед службовців військово-морських сил понад 70% персоналу повністю вакциновано проти коронавірусу. Найнижчий рівень вакцинації серед морських піхотинців. Менш як 60% персоналу повністю вакциновано.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо. Зокрема, покази Тижня моди в Нью-Йорку (США), що заплановані на вересень, зможуть відвідати лише вакциновані проти коронавірусу COVID-19 гості.