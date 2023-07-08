Сьогодні, 8 липня, у межах візиту до Туреччини президент Володимир Зеленський взяв участь у поминальному молебні за жертвами війни в Україні, який очолив Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

Молебень відбувся в соборі Святого Георгія у Стамбулі, на Фанарі.

Молебень українською та грецькою мовами правили Архімандрит Вселенського Престолу отець Методій і Патріарший диякон отець Епіфаній.

У межах візиту до Турецької Республіки президент України зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Глава держави поінформував Вселенського Патріарха про ситуацію на фронті й нещодавні злочини агресора проти цивільних українців.

Президент висловив подяку Його Всесвятості за непохитну підтримку нашої країни, молитви за мир, засудження агресії та злочинів, усебічну допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни Росії проти України.

“Я хочу подякувати Його Всесвятості. Сьогодні важливий день – наша боротьба триває вже 500 днів – із моменту повномасштабного вторгнення. Ми маємо підтримку Його Всесвятості, молитви за наших бійців, за народ, за наших людей, за життя в Україні”, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що під час зустрічі було обговорено українську “Формулу миру” й повернення незаконно депортованих з України дітей.

Зі свого боку Його Всесвятість Патріарх Варфоломій відзначив важливість досягнення миру в Україні.

“Вселенський Патріархат як Матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці. Хочу побажати, щоб повернулися всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок”, – наголосив Патріарх Варфоломій.