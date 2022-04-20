Мерія Таллінну, столиці Естонії, ухвалила рішення щодо перейменування однієї з площ міста на "площу України". Наразі вирішується питання, де саме це буде реалізовано.

Про це повідомляє ERR.

Загалом є 3 варіанти розташування, які запропонувала міська комісія з топонімів. Найбільш вірогідний з них, як пояснив віцемер естонської столиці Йоозеп Вімм, у парку Лембіту.