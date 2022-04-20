Про це повідомляє ERR.
Загалом є 3 варіанти розташування, які запропонувала міська комісія з топонімів. Найбільш вірогідний з них, як пояснив віцемер естонської столиці Йоозеп Вімм, у парку Лембіту.
“Майже всі споруди в цьому секторі були знищені під час березневого бомбардування 1944 року. Міністерство закордонних справ поряд. З іншого боку розташована площа Ісландії, тому площа України та площа Ісландії разом утворили б такий закінчений ансамбль”, ” – заявив Йоозеп Вімм.
- Нагадаємо, малюнок української ілюстраторки Марини Соломеннікової “Київська мадонна” зробили іконою в католицькому храмі Неаполя, що в Італії.
- У німецькому парку дикої природи “Mehlmeisel” перейменували кабана, якого назвали прізвищем російського президента Володимира Путіна.