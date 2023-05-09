У Києві затримали зловмисника, який обманюючи родичів зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ, заволодівав їхніми коштами.

Про це повідомляє пресслужба столична поліція та Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідчих, 28-річний уродженець Сумської області вишукував у соцмережі публікації про пошук українських захисників, які тривалий час не виходять на зв’язок з рідними.

Зловмисник представлявся офіцером ЗСУ, волонтером або товаришем по службі, повідомляючи рідним та близьким зниклих військовослужбовців про те, що він знає про їх місцеперебування.

Місцем перебування він називав Бахмут та Кремінну, повідомляючи також про серйозні поранення, отримані захисниками.

Завдяки вразливому психоемоційному стану потерпілих, підозрюваний пропонував їм перерахувати на його особистий банківський рахунок кошти нібито на бензин для “евакуації розшукуваних бійців, закупки ліків для них тощо”.

Після отримання грошей шахрай припиняв зв’язок із потерпілими, а часами навіть ображав їх, вказуючи на довірливість постраждалих.

Так, він ошукав щонайменше шістьох громадян. Свої “послуги” він оцінював від 1,5 до 5 тисяч гривень. На теперішній час слідчі (розшукові) дії тривають, встановлюються всі постраждалі особи.

У зловмисника вилучили мобільний телефон та банківську картку, на яку перераховувалися кошти. Наразі підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.