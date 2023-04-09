У Сумах 11-річна волонтерка Олександра Резніченко власноруч виготовляє "чарівні палички" за мотивами всесвіту Гаррі Поттера. Дівчинка віддає більшу частину коштів від продажу на допомогу Збройним силам України.

Про це повідомило “Голос Америки“.

Дівчина захоплюється всесвітом Гаррі Поттера та колекціонує багато речей, пов’язаних з ним. Ще одне її хоббі — виготовляти хенд-мейд палички персонажів Джоан Роулінг. Близько місяця тому вона вирішила продавати їх і перераховувати кошти на користь ЗСУ.

Одна паличка коштує 100 грн, але, за словами Олександри, дуже часто їй перераховують більше грошей за її працю. Покупці пропонують, щоб вона залишила решту собі, але дівчинка принципово віддає 80% від продажу.

“Багато дітей допомагають чим можуть ЗСУ: співають, танцюють, будь-що роблять. І я також хотіла допомогти чим можу”, — розповіла вона.

Олександра вже відправила палички до Львова, Києва, Одеси, Костянтинівки та навіть три замовили в Оксфорд (Велика Британія). Дівчинка пишається, що її роботи потраплять до Англії — до батьківщини Гаррі Поттера.

Однією з покупців стала заступниця міністра молоді та спорту Марина Попатенко. Вона приїздила в Суми до батьків.

“Я впевнена, що ця волонтерська справа вона буде гідно оцінена нашими воїнами”, — сказала заступниця міністра. “Зараз в Україні насправді волонтерить близько 43% молодих людей віком від 14 до 35 років. Те, що Саша зробила такий свідомий вибір, що своє хоббі перетворила на таку чудову волонтерську справу, говорить, що вона вже у такому віці достатньо молода відповідальна людина”.

Мати Ольга Резніченко розповіла, що Олександра має спеціальні таблиці, куди вносить фінансову звітність щодо своїх продажів. За місяць дівчинка перерахувала до ЗСУ близько 4 тисяч гривень. Олександра мріє про перемогу та хоче продовжувати свою справу.