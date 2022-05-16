Про це повідомила Глухівська міська рада у Facebook.

Ворожі сили для прикриття ДРГ відкрили вогонь по прикордонній частині України. Окупанти атакували з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Бій зі Збройними силами України змусив їх відступити за лінію державного кордону.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький зазначив, що обстріл стався близької 07:00 в Шосткинському районі. Попри відступ із Сумської та Чернігівської областей, окупанти продовжують вести вогонь по прикордонних населених пунктах.

У Олександра Поповченко залишилися дружина та двоє дітей. Він мав десятирічний досвід служби у Державній прикордонній службі та був інспектором прикордонної служби другої категорії. Він повернувся до прикордонних військ з початку активної фази війни. Його мобілізували до відділу прикордонної служби “Глухів”. Церемонія прощання відбудеться завтра.