Через пандемію коронавірусу COVID-19, у світі зросла кількість випадків важкої депресії та тривожних розладів, які негативно впливають на психічне та фізичне здоров'я людей.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в медичному журналі Lancet, повідомляє видання The Economist.

Дослідження – спроба кількісно оцінити вплив COVID-19 на психічне здоров’я та добробут людей.

За попередніми оцінками, у 2020 році, через пандемію коронавірусу у світі на 28% збільшилася кількість випадків депресії (на 53 мільйони), а кількість випадків тривожних розладів – на 26% (76 мільйонів).

На думку дослідників, наслідки таких порушень можуть мати ефект у довгостроковій перспективі.

Для проведення дослідження було опитано громадян з понад 200 країн світу. Після цього аналітики порівняли відповіді респондентів із тими, які було отримано до початку пандемії.

За результатами дослідження вони розробили “індекс впливу COVID-19”. Для цього аналітики звернули увагу на два основних показники, пов’язані зі збільшенням поширеності депресивних і тривожних розладів. Зокрема, це зниження рухливості та активності людей, а також — щоденний рівень інфікування COVID-19.

Після цього індекс було використано для прогнозування та оцінювання змін щодо поширеності депресивних та тривожних розладів у 204 країнах світу, де проводилося дослідження до та під час пандемії.

Приміром, пандемія негативно вплинула на психічне здоров’я жінок більше, ніж на чоловіків. Дві третини випадків виникнення депресії та тривожних розладів – серед представниць жіночої статі. На думку дослідників, причиною могли бути домашні обов’язки та потреба в навчанні дітей дистанційно під час локдауну.

Зокрема, британські жінки у квітні та травні 2020 року відповідали, що витрачають приблизно на 50% більше часу на хатню роботу та майже вдвічі більше часу на догляд за дитиною, ніж чоловіки. Саме вони вдвічі частіше повідомляли про виникнення депресивних та тривожних розладів.

Також більше психічних розладів виникло у жінок з країн, які розвиваються. Випадки депресії зросли на 37% у Північній Африці та на Близькому Сході. Тривожних розладів зафіксовано найбільше у Південній Азії.