Flurona - це не окреме захворюванням, а випадок інфікування людини обома вірусами. Її виявили вже у США, Ізраїлі, Бразилії, на Філіппінах, в Угорщині.

Про це пише американське видання The Washingtonpost.

Flurona – не нове явище. Згідно зі звітом Atlantic, випадки коінфекції були зареєстровані у Сполучених Штатах майже два роки тому.

У лютому 2020 року чоловік потрапив до лікарні Нью-Йорка із сильним кашлем та лихоманкою. На той момент у місті офіційно не реєструвалося жодного випадку коронавірусу. Пацієнт дав позитивний результат грипу, а потім був перевірений на коронавірус. Через кілька тижнів результати підтвердили що він, разом із трьома членами сім’ї, заразився обома вірусами.

Видання цитує члена технічної консультативної групи при національному департаменті охорони здоров’я Філіппін Едсель Сальвана, який також сказав, що такі поєднані інфекції не є чимось незвичайним.

Фахівець розповів, що перша в країні смерть від коронавірусу сталася внаслідок інфікування Flurona на початку 2020 року. Сальвана повідомив репортерам, що ще на початку пандемії у громадянина Китаю діагностували COVID-19 і грип B. Також у нього розвинулася стрептококова пневмонія, повідомляло місцеве видання ABS-CBN.

За словами директора відділення гінекології ізраїльської лікарні Бейлінсон Арнона Вижніцера, де лікарі нещодавно діагностували Flurona у двох вагітних жінок, кількість випадків коронавірусу зростає на тлі спалаху штаму Omicron, а також випадків грипу А.

В інтерв’ю The Washington Post Вижніцер сказав, що хоча торік випадки грипу траплялися рідше, можливо, через суворіші заходи ізоляції та соціального дистанціювання, вони повертаються.

“Цей рік відрізняється від минулого року. Тепер у нас є ще одна проблема”, – сказав він, прогнозуючи, що супутні інфекції, ймовірно, продовжуватимуть виникати.

Хоча у багатьох країнах відстежуються випадки одночасного захворювання на коронавірус та грип, даних про те, скільки людей хворіють, мало.

Експерти в галузі охорони здоров’я та лікарі наголошують, що вакцини проти коронавірусу та грипу залишаються найкращим способом захисту від цих інфекцій.

“Якщо ви вакциновані, хвороба протікає у дуже легкій формі”, – сказав Вижніцер як про коронавірус, так і про грип.

Коронавірус та грип – респіраторні інфекції, які можуть викликати схожі симптоми, такі як лихоманка, кашель, втома, нежить, біль у горлі та діарея, а також болі у м’язах та тілі. Обидві інфекції можуть зіграти фатальну роль, хоча дуже багато залежить від імунної системи людини.

Медичні працівники, люди похилого віку і люди з супутніми захворюваннями більше схильні до ризику зараження кожним із вірусів. ВООЗ наголошує, що і ковід, і грип передаються повітряно-крапельним шляхом. Тому важливо новити захисну маску.