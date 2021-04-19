Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“Завдяки співпраці з головним омбудсманом Королівства Таїланд та з нагоди відзначення Національного дня Таїланду всі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України отримали королівське помилування”, – написала вона.

Вона зазначила, що двоє отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), 1 особа – на 1/2, а 6 громадянам України було скорочено термін та звільнено від подальшого покарання.

За її словами, 6 осіб вже повернулись в Україну, однак в Королівстві Таїланд залишаються ув’язненими ще троє громадян.